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Meme küçültme uygulamasının faydaları

09.08.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estetik sebepler ile birçok kadının memelerini büyütmek istediği gibi, göğüslerinin çok büyük ve vücutlarının diğer bölümleri ile orantılı olmadığını düşünerek göğüslerini küçültmek isteyen kadınlar da mevcut.

Meme küçültme uygulamasının faydaları

Ayrıca göğüslerinin çok büyük olması nedeni ile kronik sırt ve boyun ağrısı çeken kadınlar da yaşam kalitelerini iyileştirmek için meme küçültme estetik operasyonu talep ediyor. Tüm bunların yanı sıra erkeklerde de çeşitli sebepler ile meme dokusunda büyüme görülebiliyor. Bu gibi durumlar hastalarda özgüven eksikliğine ve sosyal hayatta çekingenliğe yol açıyor. Hem sağlık açısından hem de özgüvenlerini iyileştirmek amacı ile gerçekleştirilen meme küçültme operasyonu kişilere daha kaliteli bir yaşam sürme imkanı sunuyor.

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Büyük memeler genellikle kalıtsaldır. Tıp dünyası büyük memelere sahip kadınların ve erkeklerin göğüs boyutlarını normal bir düzeye indirmek için çeşitli meme küçültme operasyon tekniklerini geliştirdi. Ancak bazı kadınlar ve erkekler yara izi kalır endişesi ile geleneksel meme küçültme operasyonundan uzak duruyorlar. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk; meme küçültme estetiği kronik sırt ağrısını azaltmaya yardımcı olur.

İZSİZ MEME KÜÇÜLTME MÜMKÜN

İzsiz meme küçültme operasyonu uygun göğüslerde liposuction denilen yağ dokusunun emilerek azaltıldığı bir yöntem kullanılır. Klasik meme küçültme ameliyatındaki gibi kesi izleri memelerde oluşturulmaz. 3 mm çapındaki kanül denilen küçük bir tüpler, göğüs altında açılan küçük deliklerden içeriye yerleştirilir ve göğüslerdeki fazla yağ dokusu çekilerek azaltılır. Bu metot yalnızca ameliyat izlerini görünmez kılmakla kalmadığı gibi geleneksel meme küçültme ameliyatlarının aksine meme başı ve areola bölgesine iz oluşmamasını sağlar.

MEME KÜÇÜLTME SIRT AĞRISINI GİDEREBİLİR

İyileşme sürecini hızlandırmak için doktorun talimatlarına tam olarak uyum sağlanmalıdır. Bazen 2 ay boyunca özel bir sutyen kullanması gerekebilir.
Günümüzün modern yöntemleri ile izsiz, hızlı iyileşme ve estetik iyileştirme bir arada başarılı bir şekilde uygulanabilir. Hasta meme küçültme estetiğiyle kronik hale gelen sırt ve boyun ağrılarından kurtulabilir. Bunun yanı sıra kıyafet seçimi ve hareket yeteneği gibi koşullar için de büyük fayda sağlayan meme küçültme estetikleri hasta memnuniyetinin en yüksek olduğu operasyonlar arasında yer alır.


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