Meme onarımı ile yeni bir sen mümkün

Meme kanserine bağlı olarak memenin alınması sonucunda meme onarımı ya da meme rekonstrüksiyonu ameliyatı yapılır. Bu operasyon kadınların hem psikolojik hem de fiziksel olarak iyi hissetmeleri için oldukça önemlidir. Meme kanseri sonucunda memesi alınan kadınlar için uzun vadede etkili çözümler sunan meme onarımı operasyonları ile kadınların yaşam kalitesini her anlamda yüksek tutmak mümkündür.
Meme Onarımı Operasyonu İçin Doğru Zaman
Günümüzde gelişen teknolojiye bağlı olarak, memesi alınan yani mastektomi yapılan her kadında, meme onarımı (meme rekonstrüksiyonu) işlemi yapılabilmektedir. Meme onarımı ameliyatları, mastektomi ameliyatıyla aynı operasyonda eşzamanlı olarak yapılabildiği gibi, daha geç dönemlerde hatta aylar ya da yıllar sonra da yapılabilir. Eşzamanlı yapılan meme onarımı ameliyatında kadının meme kaybını hissetmemesi ve memesi alındıktan sonra daha az psikolojik sorun yaşamasını sağlamak mümkün olmaktadır.
Karar Verme Süreci
Meme kanseri teşhisi konan kadınlar, mastektomi yapılacak yani memesi alınacaksa, aynı ameliyatta alınan memenin yeniden yapılabileceğini bilmelidir. Bu ameliyatı yapacak olan bir Plastik , Rekonstruktif ve Estetik cerrahi uzmanına ulaşmaları önemlidir.
Karar verme sürecinde onkolog ve estetik cerrah ile bir arada görüşmek en doğu sonuca ulaşmada etkili olacaktır. Operasyon için doğru zamanı, hazırlık sürecini ve iyileşme dönemini doktorlarla birlikte planlamak hastanın uzun vadede çok daha rahat hissetmesini sağlayacağı için önemlidir.
Memenin Yeniden Oluşturulması
Memenin yeniden oluşturulması yani meme onarımı genel olarak, implantlar (meme protezleri), kişinin kendi dokuları, yağ enjeksiyonları ya da kişinin kendi dokusu ve meme protezlerinin birlikte kullanılması ile yapılmaktadır. Bu yöntemlerden hangisinin hangi hastaya uygulanacağına hastanın tedavi süreçleri, hastanın talepleri ve hekimin cerrahi tecrübesi göz önüne alınarak karar verilmekte ve uygulanmaktadır. Memeyi yeniden onarma ameliyatı tek seansta yapılabildiği gibi, bazı hastalarda karşı memenin durumuna ya da meme başının alınıp alınmamasına göre bazen birkaç seansta yapılabilir. Sonuçta günümüzde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahlar tarafından karşı memeyle simetrik ve meme başı olan bir meme yapmak mümkündür.
Meme Onarımı Operasyonu Sonrası
Operasyondan sonra hastanın durumuna göre taburcu edilme süreci yaklaşık olarak iki ile beş gün arasında değişmektedir. Ameliyatta sıvı birikimini engellemek için dren kullanıldıysa; drenler ameliyatın birinci ya da ikinci haftasında alınır. Bu operasyonu geçiren hastaların normal yaşamlarına dönmesi yaklaşık üç – dört hafta sürer. Meme onarımı yapılan hastaların ameliyat sonrası tedavi ve takip süreçleri bu meme onarım ameliyatlarından etkilenmemektedir. Aksine meme onarımı hastaların meme kaybına bağlı oluşacak olan psikolojik travmalarını önlemekte ve hastalıkla baş etme süreçlerine olumlu olarak katkıda bulunmaktadır.
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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