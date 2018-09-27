Meme onarımı ile yeni bir sen mümkün

Meme kanserine bağlı olarak memenin alınması sonucunda meme onarımı ya da meme rekonstrüksiyonu ameliyatı yapılır. Bu operasyon kadınların hem psikolojik hem de fiziksel olarak iyi hissetmeleri için oldukça önemlidir. Meme kanseri sonucunda memesi alınan kadınlar için uzun vadede etkili çözümler sunan meme onarımı operasyonları ile kadınların yaşam kalitesini her anlamda yüksek tutmak mümkündür.

Meme Onarımı Operasyonu İçin Doğru Zaman

Günümüzde gelişen teknolojiye bağlı olarak, memesi alınan yani mastektomi yapılan her kadında, meme onarımı (meme rekonstrüksiyonu) işlemi yapılabilmektedir. Meme onarımı ameliyatları, mastektomi ameliyatıyla aynı operasyonda eşzamanlı olarak yapılabildiği gibi, daha geç dönemlerde hatta aylar ya da yıllar sonra da yapılabilir. Eşzamanlı yapılan meme onarımı ameliyatında kadının meme kaybını hissetmemesi ve memesi alındıktan sonra daha az psikolojik sorun yaşamasını sağlamak mümkün olmaktadır.

Karar Verme Süreci

Meme kanseri teşhisi konan kadınlar, mastektomi yapılacak yani memesi alınacaksa, aynı ameliyatta alınan memenin yeniden yapılabileceğini bilmelidir. Bu ameliyatı yapacak olan bir Plastik , Rekonstruktif ve Estetik cerrahi uzmanına ulaşmaları önemlidir.

Karar verme sürecinde onkolog ve estetik cerrah ile bir arada görüşmek en doğu sonuca ulaşmada etkili olacaktır. Operasyon için doğru zamanı, hazırlık sürecini ve iyileşme dönemini doktorlarla birlikte planlamak hastanın uzun vadede çok daha rahat hissetmesini sağlayacağı için önemlidir.