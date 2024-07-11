Memleket Partisi Genel Başkanı İnce davasında mütalaa açıklandı

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Söz alarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, mahkemeden, bir kısım suçlar yönünden sanıklar üzerine atılı suçların yasal unsurları itibariyle oluşmadığından sanıkların beraatini talep etti.

Savcı, "suç vasfının değişme ihtimaline binaen", "internet veya sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçu" yönünden dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesini, sanıklar ve müştekiler arasında uzlaşma görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması halinde sanıkların aynı suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasını, müştekiler Kerime Oruç ve Elif Duman'a karşı "kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde ele geçirip yayma" suçundan sanıkların cezalandırılmasını ve tutuklulukta geçirdikleri sürenin cezalarından indirilmesini talep etti.

13 KASIM'A ERTELENDİ

Mütalaa sonrası ara kararını açıklayan mahkeme, bir kısım suçların "suç vasfının değişme ihtimaline binaen" dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine, mesleki mazeret bildiren taraf vekillerinin mazeretlerinin ayrı ayrı kabulüne ve savcının mütalaasına karşı savunma yapmaları için taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı 13 Kasım’a erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim'in adına düzenlenmiş "sahte dekont" soruşturmasında 12 şüpheli hakkında iddianame düzenlemişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Muharrem İnce ile Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç ise mağdur olarak yer aldı.

İddianamede, şüpheliler Arkan G, Ethem G, Gülsün A, Kadir A, Mehmet G, Mehmet Ali C, Murat T, Mustafa Cengiz Ç, Salim Faruk K, Seyfullah T, Tekin A. ve Tülün K'nin, "sahte özel belgeyi bilerek kullanmak" "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

