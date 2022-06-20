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Memleket Partisi'nde deprem! Gaye Usluer ve 5 kritik isim istifa etti: En büyük endişem...

20.06.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muharrem İnce'nin Genel Başkanlığını yaptığı Memleket Partisi'nde istifa depremi yaşanıyor. Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Usler'in kullandığı ifadeler dikkat çekerken, Usluer'le birlikte partide üst düzey görev alan 5 isim de görevi bıraktı.

Memleket Partisi'nde deprem! Gaye Usluer ve 5 kritik isim istifa etti: En büyük endişem...

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili, Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Usluer'le birlikte partide üst düzey görev alan 5 isim de görevi bıraktı.

MEMLEKET PARİTİSİ'NDEN İSTİFA EDEN İSİMLER

İstifa eden isimler, Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, Memleket Partisi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakkı Akalın, Memleket Partisi Parti Meclisi-Danışma Kurulu Üye ve Memleket Partisi Kurucu Üyesi Meryem Şengül Kala, Memleket Partisi MYK Üyesi ve Parti Genel Saymanı Serkan Ufuk Akgün, Memleket Partisi MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve Memleket Partisi Parti Meclisi-Memleket Partisi Kurucu Üyesi Dr. Oğuz Giray oldu.

GAYE USLUER SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Gaye Usluer, Memleket Partsi’nden istifasını sosyal medyadan duyurdu. Usler'in açıklamasında "İstemeyeceğim sürece, isteyerek ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem." ifadelerine yer vermesi dikkat çekti.

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Usluer paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Gün küçük olsun bizim olsun zamanı değil. Ya kazanılacak ya da kazanılacak bir seçim sürecinin içindeyiz. Aksi düşünülemez, düşünülmemeli.

Ülkemiz için köprüden önce son çıkış görünen, alternatif ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece, isteyerek ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem.

Bu duygu ve düşüncelerle Memleket Partisi’nden istifa ettiğimi bilgilerinize sunuyorum. Süreçteki yol arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Aydınlık bir Türkiye, çocuklarımız için aydınlık ve huzurlu bir gelecek dileklerimle saygılar sunuyorum.”

CHP’DEN İSTİFA EDEREK MEMLEKET PARTİSİ’NE KATILMIŞTI

CHP’den 25-26. Dönem Eskişehir Milletvekilliği yapan ve CHP PM üyesiyken, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında partisinden istifa ederek Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Prof. Dr. Gaye Usluer’in, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

2010 yılında siyasete atılan ve 2012 yılından 2021 yılına kadar CHP PM üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifasını açıklamıştı. 2007 yılında çalıştığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde Rektör adayı olan ve en çok oyu almasına rağmen Cumhurbaşkanı tarafından rektörlüğe atanmayan Usluer, CHP'den 25 ve 26. Dönem Eskişehir Milletvekilliği yaptı.

4 dönem de CHP Parti Meclisi Üyesi olan Gaye Usluer, CHP'den istifa ettikten sonra Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi'ne geçmişti. Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü görevlerini üstlenen Usluer, Memleket Partisi'nden de istifa etti.


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