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Memleket Partisi'nde ses getiren istifa! Adaylıktan da çekildi

08.05.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Antalya milletvekili adayı Şefika Aygüneş, adaylıktan çekildiğini ve partiden istifa ettiğini duyurdu.

Memleket Partisi'nde ses getiren istifa! Adaylıktan da çekildi

14 Mayıs Pazar günü yapılacak 2023 Türkiye genel seçimlerinde Antalya'da Memleket Partisi'nden 28'inci dönem 8'inci sıra milletvekili adayı olan Şefika Aygüneş, adaylıktan çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyerek istifa metnini sosyal medya hesabından paylaşan Aygüneş, şunları söyledi:

"İdealist duygular içerisinde siyasete atıldığım gün henüz 26 yaşındaydım. Gerek aile içi şiddetin önlenmesi gerekse de çocuklarımızı ilgilendiren hukuki sorunlar üzerinde daha fazla söz sahibi olabilmek ve sesimi duyurabilmek amacıyla girmiş olduğum siyasette yılmadan parti içi mücadeleme devam ettim. Fakat gelinen noktada ülkemizin geleceği, vatandaşlarımızın huzuru hususunda ciddi endişeler içerisine düşmüş bulunmaktayım. Erzurum mitinginde yaşananlar göstermektedir ki; bu iktidar ilk turda değişmelidir. Elinde Türk bayrağı olan kadınımızın ve çocuğumuzun yüzünden kanlar akan fotoğrafı, siyasete girme nedenim ile içinde bulunduğum noktayı sorgulatmış bulunmaktadır. 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren kurucusu olduğum Genel Disiplin Kurulu üyeliği ve il başkan yardımcılığı yaptığım Memleket Partisi'nden istifa etme gereği duyuyor. Antalya Milletvekili adaylığımdan çekiliyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır."

(DHA)

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Memleket Partisi istifa

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