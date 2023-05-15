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Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal'dan dikkat çeken paylaşım! Muhalefet, Erdoğan'ın gerisinde kalınca...

15.05.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerinde sonuçlar belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre hiçbir siyasi lider yüzde 50 artı bir oy alamazken en çok oyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Muhalefetin Erdoğan'ın gerisinde kaldığı seçimde Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal'ın paylaşımı dikkat çekti.

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal'dan dikkat çeken paylaşım! Muhalefet, Erdoğan'ın gerisinde kalınca...

Türkiye, dün seçim için sandık başına gitti. 60 milyondan fazla kişinin oy kullandığı seçimde Cumhurbaşkanlığı için Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yarıştı. Adaylardan hiçbiri ilk turda 50 artı 1 oy alamazken en yüksek oyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Seçimlere iki gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekilmişti. Resmi olmayan sonuçlara göre muhalefetin Erdoğan'ın gerisinde kalması sonrasında Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Özkal paylaşımında "Biz söyledik… Siz dinlemediniz…" dedi.


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