Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal'dan dikkat çeken paylaşım! Muhalefet, Erdoğan'ın gerisinde kalınca...

Türkiye, dün seçim için sandık başına gitti. 60 milyondan fazla kişinin oy kullandığı seçimde Cumhurbaşkanlığı için Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yarıştı. Adaylardan hiçbiri ilk turda 50 artı 1 oy alamazken en yüksek oyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Seçimlere iki gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekilmişti. Resmi olmayan sonuçlara göre muhalefetin Erdoğan'ın gerisinde kalması sonrasında Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Özkal paylaşımında "Biz söyledik… Siz dinlemediniz…" dedi.

Biz söyledik…

Siz dinlemediniz… — Prof.Dr. İpek Özkal (@ipekozkal) May 15, 2023



