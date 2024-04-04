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  4. Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal tüm görevlerinden istifa etti

Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal tüm görevlerinden istifa etti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.04.2024 20:57
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Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Çok severek, gönülden çalıştığım partimdeki tüm görevlerimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.

Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal tüm görevlerinden istifa etti

Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

"TÜM GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİ"

Özkal şunları ifade etti:

"Çok severek, gönülden çalıştığım partimdeki tüm görevlerimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım.

Yaptığım her iş, yazdığım her söz, söylediğim her şey içtendi, severekti.Bu süreçte benden desteğini, sevgisini esirgemeyen herkese, parti emekçilerimize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız."


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Memleket Partisi istifa
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