Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal tüm görevlerinden istifa etti

Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Özkal şunları ifade etti:
"Çok severek, gönülden çalıştığım partimdeki tüm görevlerimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım.
Yaptığım her iş, yazdığım her söz, söylediğim her şey içtendi, severekti.Bu süreçte benden desteğini, sevgisini esirgemeyen herkese, parti emekçilerimize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız."
Çok severek, gönülden çalıştığım partimdeki tüm görevlerimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım.— Prof.Dr. İpek Özkal (@ipekozkal) April 4, 2024
Yaptığım her iş, yazdığım her söz, söylediğim her şey içtendi, severekti.
Bu süreçte benden desteğini, sevgisini esirgemeyen herkese, parti emekçilerimize çok teşekkür…