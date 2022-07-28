HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Memleketindeki evine gidince şaşkına döndü! Bir garip olay

Memleketindeki evine gidince şaşkına döndü! Bir garip olay

28.07.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul yaşayan 66 yaşındaki emekli bir kişi, memleketi Diyarbakır'daki evine geldiğinde şoke eden manzarayla karşılaştı. Evinin alt katıyla avlunun çöple dolu olduğunu gören emekli vatandaş, evin kapısına asma kilit vurup gittiğini iddia ettiği eski gelininden şikayetçi oldu. Öte yandan evden 10 kamyonet dolu çöp çıkarıldı. İşte şaşkına çeviren haberin detayları...

Memleketindeki evine gidince şaşkına döndü! Bir garip olay

İstanbul'da yaşarken memleketi Diyarbakır’ın Ergani ilçesine yerleşmeye karar veren 66 yaşındaki Abit Bingöl, geldiği 2 katlı evinin avlusu ile alt katın çöp dolu olduğunu gördü. Sadece avludan 10 kamyonet çöp çıkarılırken, Bingöl, evin kapısına asma kilit vurup gittiğini iddia ettiği eski gelininden şikayetçi oldu.

u1

İstanbul’da yaşayan emekli 66 yaşındaki Abit Bingöl, memleketi Diyarbakır’ın Ergani ilçesine dönmeye karar verdi. İlçeye gelen Bingöl, sabah saatlerinde Kemaliye Mahallesi Şafak Sokak’ta bulunan 2 katlı evinin avlusunun kapısını açtığında çöp dağıyla karşılaştı. Ergani Belediyesi ekiplerine haber veren Bingöl, alt kattaki evin de asma kilitle kilitlendiğini gördü.

u2

İçerisinin de aynı şekilde çöp dolu olduğunu gören Bingöl, polise giderek, daha önce ikinci katta yaşayan gelini H.Ç.’den şikayetçi oldu. Sadece avludan 10 kamyonet çöp çıkarılırken, evin içerisindeki çöp de savcılık izniyle asma kilidin kırılmasının ardından temizlenecek.

u3

"BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜLMEMİŞ"

Abit Bingöl, oğluyla eski gelini H.Ç.’nin 15 yıl önce boşandığını ve bir torununun velayetinin H.Ç.’de olduğunu belirterek, "Daha önce de birkaç kere böyle oldu. Belediye ekipleri gelip temizledi. Ben gittikten sonra topladığı çöpleri gelip evimin içine atmış. Evin içi çöp dolu. Avludaki çöpleri temizlediler. Evin içerisine girmedik daha. Savcılık emriyle gelip kapıyı açacaklar. İçeriyi öyle temizleyecekler. Böyle bir şey görülmemiş" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yaptı, 'Yeşilde geçtim' diye ağladıKaza yaptı, 'Yeşilde geçtim' diye ağladı
Gurbetçi aileye şok! Tapulu evlerine adım bile atamıyorlar Gurbetçi aileye şok! Tapulu evlerine adım bile atamıyorlar
Didem isimli kadın hayatını kabusa çevirdi! Didem isimli kadın hayatını kabusa çevirdi!
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç görüntüler! Anne şiddet uyguladı, baba kaydetti

Korkunç görüntüler! Anne şiddet uyguladı, baba kaydetti

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

Yıl sonu enflasyon tahmini değişti!

Yıl sonu enflasyon tahmini değişti!

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

Hollanda, Konyalı Latife Peker'i konuşuyor!

Hollanda, Konyalı Latife Peker'i konuşuyor!

1 milyon kişi karantinada! Uyarılar geldi: Beklemeyin...

1 milyon kişi karantinada! Uyarılar geldi: Beklemeyin...

İlginizi Çekebilir

Zeytinin göz ardı edilen zararı! Dikkat etmezseniz...

Zeytinin göz ardı edilen zararı! Dikkat etmezseniz...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.