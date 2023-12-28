Memur imzadaki değişikliği fark etti; dublörlü satışa polis baskını

İzmir'in Urla ilçesindeki tapu dairesine sahte vekaletname ile gelen dublör M.Ş., satış yapmak istedi. 1 milyon 500 bin dolarlık sahte satışta görevli memur imza değişikliğini fark etti. Satış sırasında düzenlenen polis operasyonunda M.Ş. gözaltına alındı.

İzmir'in Urla ilçesindeki tapu dairesinde sahte vekaletname ile gelen dublör M.Ş., satış yapmak istedi. Belgelerin üzerindeki imzaların sahte olduğunu fark eden görevli polise haber verdi. Urla Tapu Dairesi'nde memurların arasına yerleştirilen polis dedektifleri, evrakların teslimi sırasında sahte belgeyle 1 milyon 500 bin liralık bir villanın satışı için imzaların atıldığı sırada M.Ş.'yi suçüstü yakaladı.

İLK SUÇLARI DEĞİLMİŞ

Gözaltına alınan M,Ş.'nin yine Urla'da piyasa değeri 1 milyon doları bulan başka bir gayrimenkul satışı için evrakları hazırladığı ve son anda o satışın da bu dolandırıcılık olayının ortaya çıkması ile önlendiği öğrenildi.

Hollanda'da yaşayan ve mülkün gerçek sahibi olan A.G.'nin bir yakını olan U.Ö.'ye, Türkiye'deki malları ile genel vekaletname verdiği ve bu kişinin de A.G. adına olan villayı M.Ş. isimli kişinin sahte nüfus belgesi ile noterden aldığı vekaletnameyle satmak istediği öğrenildi.

Kaynak: Yeni Asır







