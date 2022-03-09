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  4. Memur, işçi ve idari personeller yarın izinli mi? Valilik'ten kar yağışı önlemi! İstanbul'da memur, işçi ve personeller izinli mi sayılacak?

Memur, işçi ve idari personeller yarın izinli mi? Valilik'ten kar yağışı önlemi! İstanbul'da memur, işçi ve personeller izinli mi sayılacak?

09.03.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kar yağışı için yapılan hazırlıklar devam ederken, Valilik'ten konuyla ilgili yeni açıklama geldi. Karla mücadele hakkında yapılan toplantıdan çıkan kararlar merak ediliyor. Bunlardan biri de memur, işçi ve idari personellerin izinleri hakkında oldu. Peki memur, işçi ve idari personeller yarın izinli mi? İstanbul'da memur, işçi ve personeller izinli mi sayılacak? İşte alınan karar ve detaylar...

Memur, işçi ve idari personeller yarın izinli mi? Valilik'ten kar yağışı önlemi! İstanbul'da memur, işçi ve personeller izinli mi sayılacak?

Kar yağışı duyurusunun ardından önlemler de konuşulmaya başlandı. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili alınan yeni önlemler açıklandı. Peki memur, işçi ve idari personeller yarın izinli mi? İşte 9 Mart 2022 itibariyle yayınlanan kar yağışı önlemleri!

YARIN MEMUR, İŞÇİ VE İDARİ PERSONELLER İZİNLİ Mİ?

Alınan yeni kar yağışı önlemlerine göre İstanbul'da, asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel yani 10 Mart Perşembe günü ve 11 Mart Cuma günü idari izinli sayılacak.

AVM'LER KAÇTA KAPANACAK?

Valilik tarafından yapılan duyuruda AVM açılış kapanış saatleri hakkında ise "İlimizde meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18:00'de kapanmasına; AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına karar verilmiştir" denildi.

MOTOKURYELERİN SOKAĞA ÇIKMASI YASAK MI?

Aynı zamanda kar yağışının yollarda oluşturacağı risk nedeniyle motokuryeler için de" Motokuryeler, motor ve scooter'ların 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar verilmiştir." denildi.

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