Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, seçimleri yerel seçim olarak görmenin ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "İstikrarsızlık bu ülkeye kaybettirir" dedi. Eğitim-Bir-Sen Tokat Şubesi tarafından düzenlenen "Teşkilat Buluşması” programına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başta olmak üzere Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Bosna-Hersek Bağımsız Sendikalar Konferasyonu’nun (SSSBİH) Genel Başkanı Seldevin Satorovic, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, sendika başkanları ile çok sayıda sendika üyesi katıldı. Yemek öncesinde konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, vatandaşların destekleri ile Tokat’ta destansı bir seçim galibiyeti ile 31 Mart akşamında hem Tokat’a hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güzel bir hediye vereceklerine canı gönülden inandığını kaydetti. Daha sonra kürsüye gelen SSSBİH Genel Başkanı Seldevin Satorovic, tercüman aracılığı ile yaptığı konuşmasında, “Başkan olacak güçlü liderler ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bizim için çok değerli ve güçlü arkadaşımız. Umarım ki güçlü bir lidere destek vereceksiniz. Bu seçimler de hepiniz bizimle beraber çalışacaksınız ki Bosna Hersek’teki Boşnakların durumu daha iyi ve güvenli olacak ” diye konuştu.

"Türkiye 15 Temmuz’da bağırsaklarını temizledi"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuşmasında geçen süreci değerlendirerek, "Irak’ın durumunu tartışmaya gerek görmüyoruz. Mısır ipotek altında Suriye’de şuanda makasla nereden beşe bölmeliyiz tartışmaları yapılıyor. Ve bir şey ters gitti onlara göre o da şu; Türkiye hesap edilmemişti. Türkiye 15 Temmuz’da bağırsaklarını temizlediği için kendine geldiği için bir makasta Türkiye attı ve Fırat kalkanı ile Siyonist planı ortadan kesti. Onun için işimiz kolay değil. İşimiz zor, işimizin bilincinde bu kitleyi hürmetle muhabbetle selamlıyorum” dedi.

"İstikrarsızlık bu ülkeye kaybettirir"

Başkan Yalçın, Mahalli İdareler seçimlerini yerel seçim olarak görmenin ötesinde değerlendirmek durumunda olduklarını ifade ederek, “Ben bu hükümetle 7 Haziran’dan sonra toplu sözleşme yürüttüm. 5 milyon insanın milli gelirden alacağı payı masada pazarlıkla yürütmüş bir kardeşiniz olarak 7 Haziran’dan sonra oluşan tablonun ne kadar stresli olduğunu bizzat yaptığım ziyaretlerde yaşadım. Gördüğüm şey beni korkuttu. O istikrarsızlık bu ülkeye kaybettirir. Bu ülke istikrarı yakalamak durumunda diye onun için biz referandumda Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde sahaya indik ve 350 merkezde sorumluluk aldık ülke istikrarı yakalasın diye. Ülke istikrarı bu seçimden sonra eğer yakalarsa, bu seçimde de hizmet etme ve otobanda gitme şansını elde edecek. Değil bir çentik oluşturulur, bir tırnak atılır, dişine kan değerse eğer emperyalistlerin ve Siyonistlerin seyreyleyin gümbürtüyü. Onun için Hasan’a mektup diye Abdurrahim Karakoç’un bir dizesi var çok beğenirim. Derki, ‘Güneş doğar doğmaz ayrıldı renkler, Kapalı kapılar aralandı ha!.. Leş için uluyan uyuz köpekler, Işığı görünce pirelendi ha!..’ dolayısı ile onlar ışığı bekliyorlar. Meseleyi ben Eyüp Eroğlu meselesi olarak görmüyorum. Meseleyi genişten görme mecburiyetimiz var. Fotoğrafı büyükten alma mahkumiyetimiz var” diye konuştu.

