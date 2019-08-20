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Memurlardan zam tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 20:39 | Son Güncelleme

İZMİR'de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi yaklaşık 200 memur, Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, hükümetin önerdiği zam teklifini protesto etti.

Memurlardan zam tepkisi

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi yaklaşık 200 memur, Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, hükümetin önerdiği zam teklifini protesto etti.
Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5'inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında, hükümetin memurlara 2020 için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkından oluşan zam teklifine bir tepki de KESK İzmir Şubeler Platformu'ndan geldi. Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen memurlar, 'Mülakat değil liyakat istiyoruz', 'Yüzdelik değil taban maaşa zam istiyoruz', yazılı dövizler taşıdı.
Grup adına açıklama yapan KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Güven, emekçilerle alay edildiğini ileri sürerek, yapılan teklifin yok hükmünde olduğunu söyledi. Güven, "Günlük bir çay parasına bile denk gelmeyen artışla kamu emekçileri ve emeklileri ile dalga geçilmeye devam edilmektedir. Maaşlarımızın 'revize' adı altında sefalet oranlarında artırılmasını öngören bu teklifi kabul etmek mümkün değildir. TÜİK aracılığıyla Ali Cengiz oyunları ile düşük tutulan çarpık enflasyon rakamları değil, mutfakta, çarşıda, pazarda yaşadığı gerçek enflasyondur. Yaşanan gerçek enflasyon ile TÜİK'in açıkladığı rakamlar arasındaki uçurum, yıllardır maaşlarımızı eritmeye devam etmektedir" dedi.
İktidarın, 'işçiyi, memuru enflasyona ezdirmedik' sözlerinin hiçbir karşılığının bulunmadığını ileri süren Mustafa Güven, "Çünkü işçiyi, memuru, dar gelirliyi, asgari ücretliyi, emekliyi TÜİK vasıtası ile açıklanan enflasyon değil, hayatın gerçek enflasyonu ezim ezim ezmeye devam etmiştir. Kamu emekçileri ve emeklikleri olarak reel gelirimiz son on yıl içinde en az yüzde 40 eritilmiştir. Maaşlarımızda yaşadığımız bu erimeyi gidermeyen, temel sorunlarımıza çözüm üretmeyen hiçbir teklifin gerçekte bir karşılığı yoktur" diye konuştu.
Grup, açıklamanın ardından slogan atarak dağıldı.

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Memurlardan zam tepkisiMemurlardan zam tepkisi

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