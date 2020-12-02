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Menemen'de yeni belediye başkanı kim oldu? AK Parti seçime itiraz edecek

02.12.2020 07:52 | Son Güncelleme:
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Menemen'de yeni belediye başkanı kim oldu? AK Parti seçime itiraz edecek

Menemen Belediyesi Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından yapılan oylamada 4'üncü turda da sonuç alınamayınca kura çekiminde başkan vekili olarak Deniz Karakurt getirildi. AK Parti'nin ise sonuca itiraz edeceği belirtildi.

Menemen'de zimmet ve irtikap suçlarından Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisinde yapılan oylamada 4'üncü turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirildi.

AK PARTİ İTİRAZ EDECEK

DHA'nın haberine göre AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik'in sonuca itiraz edeceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında partisine gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir'e gönderilen 3 milletvekili, Aksoy hakkında rapor hazırlamıştı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, 16 Kasım'da Aksoy'u oy birliğiyle "kesin ihraç" istemiyle "tedbirli" olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmişti. Aksoy ise 18 Kasım'da partisinden istifa ettiğini, görevine devam edeceğini açıklamıştı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, "zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik" iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 27 zanlı 20 Kasım'da gözaltına alınmış, Aksoy'un da aralarında yer aldığı 11 kişi tutuklanmıştı.

Son dakika: Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden uzaklaştırıldıSon dakika: Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı 27 Kasım'da yaptığı açıklamada, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

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