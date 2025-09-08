KADIN

Menopoz sonrasında kemik sağlığı nasıl korunur? Menopoz sonrası kemik sağlığını korumanın yolları

Kadınlarda menopoz, normal bir süreçtir ve yumurtalıkların hormon üretmeyi bıraktığı anlamına gelir. Adet döngüsünün kalıcı olacak şekilde sonlanması olarak da tanımlanabilen menopoz dönemi dünya genelinde ortak kabul edilen 45 yaş civarında gerçekleşebilir. Türkiye’de ise bu yaş daha çok 47 ile 49 yaş arasındadır.

Ferhan Petek

Her kadının yaşayabileceği bir durum olan menopoz olağan bir sürecin adıdır. Adet görmeden bir yıl geçirildikten sonra menopoz teşhisi konur. Son derece doğal bir fizyolojik süreç olan menopoz ortalama olarak kırklı yaşlar ile ellili yaşlar arasında gerçekleşebilmektedir. Genel olarak da üç ile sekiz yıl arasında devam eden bir menopoz öncesi dönem yaşanır ve sonucunda menopoz dönemine girilir.

Menopoz dönemine girildiğine dair bazı belirtiler vardır. Ancak bu tipik belirtilerin görülmesi her zaman menopoz dönemine girildiği anlamına gelmeyebilir. Bu dönem sonrasında osteoporoz yani kemik erimesi durumu da gerçekleşebilmektedir. Östrojen eksikliğinin gerçekleşmesi kemik kütlesinin azalmasına neden olur bu da osteoporoz olasılığının artmasına yol açmaktadır. Menopozun bazı belirtileri şunlardır:

  • Adet düzeninde değişiklikler
  • Anormal oranlarda vajinal kanamalar görülmesi
  • Gece yaşanan şiddetli terlemeler
  • Ateş basması
  • Ciltte kuruma
  • Çarpıntı
  • Saçlarda dökülme ya da incelme
  • Baş ağrıları
  • Metabolizmada yavaşlık
  • Cinsel istekte azalma
  • Uyku süresinin azalması
  • Vajinada tahriş ya da kuruma meydana gelmesi
  • Kaygı ve huzursuzluk
  • Kemik erimesi
  • Göğüste ve yüzde kızarıklık
  • İdrar kaçırma
  • Sık idrara çıkma

Menopoz sonrası süreç için osteoporoz riski nedeni ile kemik sağlığını korumak son derece önemlidir. Bir kadın için menopoz dönemi son derece önemli bir dönem olarak kabul edilir ve bu yüzden menopoz öncesi süreçte de sağlıklı bir yaşam biçimi kazanılmış olmalıdır.

Menopoz sonrasında kemik sağlığı nasıl korunur?

Hareketsiz bir yaşamdan ve sağlıksız, düzensiz bir beslenme düzeninden kaçınmak kemik sağlığı için önemli unsurlardandır. Özellikle menopoz sonrası süreç için kemik sağlığını korumak için gerekli yöntemlerin uygulanması gerekir. Menopoz sonrası kemik sağlığını korumanın yollarında bazıları şunlardır:

  • Sağlıklı beslenme rutinlerine sahip olunmalı ve bu bir yaşam tarzı haline getirilmelidir.
  • Hareketsiz bir yaşam biçiminden uzak durulmalıdır.
  • Uyku düzenine ve kaliteli uykuya önem verilmesi gerekir.
  • Kalsiyum ve D vitamini açısından zengin içerikli yiyecek ve içecekler tercih edilmelidir.
  • Düzenli egzersiz yapılmalı gün içinde en azından yürüyüşe yarım saat ayrılmalıdır.
  • Stres yönetimi yapabilmek menopoz dönemi ve sonrası için son derece önemlidir.
  • Alkol ve sigara tüketiminden kaçınılması gerekir.
  • Doktor kontrollerini aksatmamak düzenli olarak rutin kontrollere gitmek gereklidir.

Sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarına sahip olmak menopoz döneminde kadınlar için son derece önemlidir. İlgi alanlarına, hobilere yönelmek, stresten kaygıdan uzak bir yaşam tarzı belirlemek, düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırmak, gerek görülüyorsa psikolojik ve sosyal destek almak menopoz döneminde kadınları bu dönemi daha rahat geçirebilmek için destekleyici durumlar olarak kabul edilmektedir.

Anahtar Kelimeler:
menopoz
