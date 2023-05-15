HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Merak ediliyordu! Savcı Sayan ve Osman Gökçek milletvekili seçildi mi?

Merak ediliyordu! Savcı Sayan ve Osman Gökçek milletvekili seçildi mi?

15.05.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimlerinde en çok merak edilen isimler arasında Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa edip AK Parti İzmir 1. Bölge 6. Sıra Milletvekili adayı olan Savcı Sayan ve AK Parti Ankara 2. Bölge'den milletvekili adayı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek yer alıyordu. Resmi olmayan verilere göre, Savcı Sayan milletvekili seçilemedi. Osman Gökçek ise Meclis'e girdi.

Merak ediliyordu! Savcı Sayan ve Osman Gökçek milletvekili seçildi mi?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimleri sonuçları yakından takip edilirken, milletvekili adayı olan bazı isimlerin Meclis'e girip giremedikleri merak ediliyor. 2023 seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa edip AK Parti İzmir 1. Bölge 6. Sıra Milletvekili adayı olan Savcı Sayan ve AK Parti Ankara 2. Bölge'den milletvekili adayı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. İki ismin Meclis'e girip giremedikleri merak konusu oldu.

SAVCI SAYAN MECLİS'E GİREMİYOR

Resmi olmayan verilere göre, AK Parti İzmir 1. Bölgeden Meclis'e 4 vekil gönderebildi. Bu sonuçlarla Savcı Sayan milletvekili seçilemedi.

savcı sayan1

GÖKÇEK MECLİS'E GİRDİ

Yine resmi olmayan verilere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Ankara 2. bölgeden milletvekili seçilerek Meclis'e girdi.

Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçeli, Erbakan, Bilgin, Nebati… O isimler TBMM’deBahçeli, Erbakan, Bilgin, Nebati… O isimler TBMM’de
Seçim sonuçları Mynet.com'da! İşte canlı takip ekranıSeçim sonuçları Mynet.com'da! İşte canlı takip ekranı
SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA NE ZAMAN yapılacak? YSK açıkladıSEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA NE ZAMAN yapılacak? YSK açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Savcı Sayan Osman Gökçek

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan beklediği sonucu alamadı'

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan beklediği sonucu alamadı'

Çok tartışılan kapaktan sonra son hamlesi dikkatlerden kaçmadı!

Çok tartışılan kapaktan sonra son hamlesi dikkatlerden kaçmadı!

Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağdı

Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağdı

2023 SEÇİM SONUÇLARI CANLI: Seçim sonuçlarına göre hangi parti önde? 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları anbean Mynet.com’da

2023 SEÇİM SONUÇLARI CANLI: Seçim sonuçlarına göre hangi parti önde? 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları anbean Mynet.com’da

Erdoğan partililere seslendi: Birileri mutfakta biz balkondayız

Erdoğan partililere seslendi: Birileri mutfakta biz balkondayız

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.