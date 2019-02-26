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Merakı önce sanatı, sonra mesleği oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta merakla başladığı ‘ney’ üflemeyi kendi çabasıyla öğrenen ve daha sonra üretimini yapan 53 yaşındaki Bilal Öksüzce, şimdilerde müzisyenlerin bu alanda tek adresi oldu.10 yaşında merakla başladığı ney sanatını ve marifetlerini öğrencilere aşılayan Neyzen Bilal Öksüzce, ney sanatının insanı uygunsuz yerlerden uzaklaştıracağını söyledi.

Merakı önce sanatı, sonra mesleği oldu

Kahramanmaraş’ta merakla başladığı ‘ney’ üflemeyi kendi çabasıyla öğrenen ve daha sonra üretimini yapan 53 yaşındaki Bilal Öksüzce, şimdilerde müzisyenlerin bu alanda tek adresi oldu.
10 yaşında merakla başladığı ney sanatını ve marifetlerini öğrencilere aşılayan Neyzen Bilal Öksüzce, ney sanatının insanı uygunsuz yerlerden uzaklaştıracağını söyledi. Emlak dükkanının içindeki küçük atölyede kendi imkanlarınca üretim yapan Öksüzce, “43 yıl önce kendi kendime bir merak saldı, babamın marangoz olmazı hasebiyle bazı alet edevatlar bulunurdu. Orada vidaları sıkarak kanun gibi bir şey yaptım kendi çapımda. Bu şekilde sanat hayatına başlamış bulundum. Daha sonra bir boru bularak ondan ses çıkartmayı denedim. Daha sonra bir arkadaş bizim yanımıza bir neyzen geldiğini söyledi ve elektrik borusundan ney yaptı. Bununla epey uğraşıp çalmasını öğrendim. İşin başında merak var ve usanmadan üflemesini öğrendim. Yani merak ilmin hocasıdır, hiç kimseden ders almadan ney çalmasını öğrendim. Son 13 yıldır da bu işin üretimini yapmaktayım. Bazı eş dostlarımızla birlikte fasıllar yapıyoruz” dedi.

“Ney, insanı uygunsuz yerlerden alıkoyar”
Bir neyin imalatının hazırlık aşamasından sonra 24 saat sürdüğünü kaydeden Öksüzce, “İnternet ortamından satışını yaparak, meraklılara tavsiyelerde bulunuyorum. Gençlerin bu işe gönül vermelerini istiyorum. Çünkü insanın ruh hayali çok önemli yani maddiyatla ölçülmeyecek ve ruha hitap edecek bir yapısı vardır. Dolayısıyla ruh nasıl gıdalanırsa insan ahlakı da o gıda ile nemalanır. Ney, insanı sokaktan ve uygunsuz mekanlardan alıkoyarak kendini farklı bir mekana doğru yönlendirir” diye konuştu.
Üretimini tamamladığı neyleri test sırasında yoldan geçen vatandaşların ziyaretiyle karşılaşan Öksüzce, bu ilgiden gayet memnun olduğunu ifade etti.
Ney sesi ile birlikte çocuklarıyla iş yerine gelen vatandaşlardan Abdülaziz Alptekin, “Biz arada böyle Bilal hocamızın yanına çocuklarımla birlikte gelirim ve ruhumuzu dinlendiririz. Özellikle, saba taksimi çok güzeldir. Bize güzel serenatlar yapar. Aynı zamanda halk müziğini de icra ediyor. Bize böyle imkan sunduğu için teşekkür ederiz” dedi.

Merakı önce sanatı, sonra mesleği oldu

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