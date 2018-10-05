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Merakla beklenen telefon Huawei Y9 (2019) tanıtıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.10.2018 09:00 | Son Güncelleme

Huawei Y9 (2019) özellikleri ile amiral gemisi modellerine kafa tutuyor. İşte Huawei Y9 (2019) özellikleri hakkında her şey!

Merakla beklenen telefon Huawei Y9 (2019) tanıtıldı!

Çinli teknoloji devi Huawei’nin uzun bir süredir orta segment yeni bir telefon ile karşımıza çıkacağı söyleniyordu. Huawei Y9 olarak isimlendirilecek olan bu telefon bugün tanıtıldı. Peki, Huawei Y9 (2019) özellikleri neler? Android kullanıcılarına neler sunuyor? İşte detaylar.

Huawei Y9, 6.5 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Çentikli tasarım ile gelen Huawei Y9, 19.5:9 oranından görüntüleme deneyimi sunuyor. Gücünü 12nm üretim sürecinden geçen sekiz çekirdekli Kirin 710 yonga setinden alan Huawei Y9, grafik biriminde ise Mali-G51 MP4‘e yer veriyor.

Telefonun iki farklı sürümü bulunuyor. Bunlar 4 GB RAM + 64 GB ROM ve 6 GB RAM ve 128 GB ROM olarak belirlenmiş durumda. Huawei Y9’un microSD desteği sayesinde telefonun hafızası 400 GB‘a kadar arttırılabiliyor.

Huawei Y9’un arka bölümünde ise çift kamera kurulumu bulunuyor. Bu kameralar 16 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüğünde. Telefonun ön bölümünde ise 13 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüğünde yine çift kamera bulunuyor. Bu kameralar yapay zeka sayesinde kaliteli fotoğraflar çekebiliyor.

Siyah, mavi ve mor renk seçenekleri ile gelen Huawei Y9, 4.000 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor. Ülkemizde ilerleyen aylarda satışa sunulması beklenen Huawei Y9, büyük ses getirecek gibi görünüyor.

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