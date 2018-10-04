Merakla beklenen ve beş kamerası olacağı kesinleşen LG V40 ThinQ cep telefonu resmi olarak tanıtıldı.

Beş kameralı LG V40 ThinQ duyuruldu!

Sızıntılarda da ortaya çıktığı gibi arkada üç önde iki olmak üzere 5 kamerası olan telefon metal çerçeve ve cam kaplama tasarım anlayışını bir araya getiriyor. IP 68 toz ve suya dayanıklılık sertifikasına da sahip olan telefon, 6.4 inç P-OLED 1440 x 3120 piksel ekran çözünürlüğü, 19.5:9 ekran oranı, parmak izi okuyucu, 169 gram ağırlık gibi özelliklere sahip. Marka, son dönemde çıkardığı telefonlarda olduğu gibi yan yüzünde Google Assistant tuşu konusunda gereksiz ısrarını bu modelde de sürdürüyor.

Telefon Snapdragon 845 işlemcisini kullanıyor ve 6 GB RAM, 64 GB depolama ve 3300 mAH pil gibi özellikleri bulunuyor.

LG V40 ThinQ kamera özellikleri

Gelelim telefonun kamera özelliklerine: Ana kamera üçlü setten oluşuyor. Birinci kamera 12 Megapiksel çözünürlük ve f/1.5 diyafram sunuyor. İkinci kamera ise 16 Megapiksel çözünürlük ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip. Bu kameranın görevi ise geniş açı. Zira kameranın görüş açısı 170 derece. Üçüncü kamera ise 12 Megapiksel çözünürlük sunuyor ve 2X optik yakınlaştırma özelliği ile donatılmış. Telefonun bu üçlü ana kamerası 4K 60 fps video kayıt özelliğine de sahip.