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Samsung ve Volkswagen ortaklığı resmen başladı

03.12.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle Covid-19 ile hayatımıza kazınan çip krizinin en çok vurduğu sektörlerin başında gelen otomobil dünyasında, iki büyük marka yeni bir iş birliğine resmen başladı.

Samsung ve Volkswagen ortaklığı resmen başladı

Bildiğiniz gibi nerede bir otomobil haberi yapılsa, nerede bir üretim sürecinden bahsedilse, hemen bu bilgilerin arkasına “çip krizi” ya da “yarı iletken madde krizi” ibareleri ekleniyor. İşin kötü tarafın, 2019 yılının sonlarında baş gösteren ve git gide küresel bir kriz halini alan korona virüs salgını yüzünden tetiklenen bu problem, Covid-19’un 2022 yılında da etkisini sürdüreceği beklentisine paralel olarak bir müddet daha gündemimizi meşgul edecek gibi görünüyor.

Bununla birlikte, sektörden güzel haberler de gelmiyor değil. Bu güzel haberlerin en yenisi Samsung’dan geldi.

Otomobil dünyasında artan çip talebini gören ve burada büyük bir pasta olduğunu fark eden Samsung, odak noktasını otomobil sektörüne çevirdi ve ilk önemli müşterisi olarak da Volswagen‘e çip tedariğinde bulunmaya başladı.

Taraflardan yapılan açıklamaya göre, Volswagen için LG Electronics tarafından üretilen multimedya sisteminde, Samsung‘un ürettiği yeni nesil çipler kullanılacak.

İlk etapta 3 farklı çip ile başlayan bu ticaretin detaylarına baktığımız zaman, Exynos Auto T5123 isimli çipin multimedya sisteminin ses ve görüntü yükünü çekeceği, S2VPS01 Power IC çipinin sabit elektrik desteği için güç yönetimi işlevine sahip olacağı ve Exynos V7 çipinin ise, dört ekran ve 12 kameraya kadar destek sunabilme yönüyle en sağlam multimedya sistemlerinde bile ihtiyaçlara cevap verebileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung
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