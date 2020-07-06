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Meraklar son buldu: PlayStation 5'in çıkış tarihi belli oldu!

OYUN HABERLERİ  | 06.07.2020 14:09 | Son Güncelleme

PlayStation 5 çıkış tarihi Amazon'un Hindistan sayfasında görüntülendi. Amazon Hindistan'ın paylaştığına göre PlayStation 5 ile tanışmak için biraz daha beklememiz gerekecek. Peki Amazona göre PlayStation 5 ne zaman çıkacak?

Meraklar son buldu: PlayStation 5'in çıkış tarihi belli oldu!

PlayStation 5'in tasarımını ve genel özelliklerini artık Sony'nin etkinliği sayesinde biliyoruz. Sony'nin yeni nesil oyun konsoluna dair bilmediğimiz artık daha az şey var. Bunlardan biri de PlayStation'ın fiyatı ve çıkış tarihi. Fiyat konusu hala muallak olsa da Sony Holiday 2020 diyerek PlayStation 5'in çıkış tarihini duyurmuştu. Fakat görünen köy kılavuz istemez, PlayStation 5'in yaz aylarında satışa çıkması mümkün değil. Zaten şirket için kaynaklar da Sony'nin Ekim-Kasım aylarına hazırlandığını söylemekte. Amazon Hindistan sayfasının açtığı yeni PlayStation 5 sayfası da bunu kanıtlar nitelikte.

AMAZON HİNDİSTAN PLAYSTATİON 5 İÇİN TARİH VERDİ

Amazon Hindistan resmi sitesi, PlayStation 5 için yeni bir sayfa açtı ve bu sayfa üzerinden PS5'in çıkış tarihini paylaştı. Siteye göre PlayStation 5 ''Late 2020'' yani 2020'nın son çeyreğinde satışa sunulacak. Bu da Ekim-Kasım dolaylarını işaret ediyor. Yani 2020'nin son çeyreğinde bir PlayStation 5 sahibi olmak mümkün hale gelecek, en azından Hindistan için.

PlayStation 5 çıkış tarihi

SAYFADA DETAYLI PS5 BİLGİLERİ VAR

PlayStation 5 için hazırlanan Amazon sayfasında PlayStation 5'e dair bazı detaylar da yer alıyor. PlayStation 5'e gelecek oyunlar dahi bu sayfaya yerleştirilmiş durumda. Siz de buraya tıklayarak söz konusu PlayStation 5 sayfasına ulaşabilirsiniz.

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