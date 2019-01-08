Meral Akşener, 7 belediye başkan adayını daha duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Bu seçimlerin bir beka meselesi olmadığını söyleyen Akşener, "Muhtarlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, belediye başkanlarımızı seçeceğiz, hepsi bu" dedi. Akşener, İYİ Parti'nin bazı belediye başkan adaylarını daha açıkladı.

Akşener'in açıklamaları:

Önümüzdeki seçim bir beka meselesi değil. Muhtarlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, belediye başkanlarımızı seçeceğiz, hepsi bu. Aziz milletim sen yürekten baktığında anlarsın. Herkes gönlüne sorsun ve o gönlüne yatan güzel adaya destek versin. İYİ Parti yalan söylemeyecek. Umut fakirin ekmeğidir diyerek boş vaatler vermeyecek. İYİ Parti çalışacak ama çalmayacak.

Gel bakalım benimle bir pazara. Bir pazara kaça çıkılıyor bir gör. Çalışan mutsuz.

7 ilin Belediye Başkan adaylarını kürsüde tanıttı:

Aksaray - Özhan Türemiş

Karaman - Zühtü Bahadır Bayraç

Ardahan - Mete Özdemir

Bayburt - Yunus Özyıldırım

Kilis - Ahmet Nalçacıoğlu

Siirt - Ahmet Özgür

Düzce - Ömer Küçük

