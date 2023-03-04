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  4. SON DAKİKA | Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama geldi

SON DAKİKA | Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama geldi

04.03.2023 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Altılı Masa'daki siyaset gündemini karıştıran gelişmelerin ardından İYİ Parti'den yeni bir açıklama geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Meral Akşener'in olası adaylığına ilişkin soruya yanıt vererek, "Meral Akşener'in adaylığına bakacağız. Önümüzdeki toplantılarda yeri geldikçe konuşulacak. Adaylık meselesi şu anda gündemimizde değil." ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...

SON DAKİKA | Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama geldi

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkması sonrası siyaset gündemi hareketlendi. Partiler peş peşe açıklama yayınlarken İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Usta, Akşener'in olası adaylığına ilişkin soruyu yanıtladı.

Erhan Usta'nın açıklamalarından satır başları:

"Söylediğimiz şey açık. Yaptıkları hatayı düzeltecek bir irade ortaya koyarlarsa bizim için kapı açık. Bu irade beyanı belli ki olmayacak. Çok net anlaşılıyor. Masanın başlangıcından itibaren ne için kurulduğunu son geldiğimiz noktada anlamış olduk."

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AKŞENER ADAY OLACAK MI?

Erhan Usta, bir gazetecinin "Sayın Akşener aday olur mu?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Aşama aşama gidiyor her şey. Meral Akşener'in adaylığına bakacağız. Yeri geldikçe konuşulacak. Adaylık meselesi şu anda gündemimizde değil."

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