SON DAKİKA | Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama geldi

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkması sonrası siyaset gündemi hareketlendi. Partiler peş peşe açıklama yayınlarken İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Usta, Akşener'in olası adaylığına ilişkin soruyu yanıtladı.

Erhan Usta'nın açıklamalarından satır başları:



"Söylediğimiz şey açık. Yaptıkları hatayı düzeltecek bir irade ortaya koyarlarsa bizim için kapı açık. Bu irade beyanı belli ki olmayacak. Çok net anlaşılıyor. Masanın başlangıcından itibaren ne için kurulduğunu son geldiğimiz noktada anlamış olduk."

AKŞENER ADAY OLACAK MI?

Erhan Usta, bir gazetecinin "Sayın Akşener aday olur mu?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Aşama aşama gidiyor her şey. Meral Akşener'in adaylığına bakacağız. Yeri geldikçe konuşulacak. Adaylık meselesi şu anda gündemimizde değil."