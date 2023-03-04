SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altılı Masa ile ilgili gelişmelerin ardından ilk açıklama

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından yaşanan gelişmeler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. İşte son dakika gelişmesinin tüm ayrıntıları...

TRT Haber'in aktardığına göre, Erdoğan, "AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Erdoğan açıklamasında "Biz can derdindeyiz onlar mal derdinde." ifadelerini de kullandı.

"DÖKÜLEN TAŞLARI TOPLAMAK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK"

Öte yandan Erdoğan "Dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok. Bunun böyle olacağını aylar öncesinden söylemiştik. Oturdular, konuştular ve dağıldılar." şeklinde konuştu.