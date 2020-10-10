Meral Akşener'den ateşkes açıklaması! 'Türkiye mutlaka ateşkes masasında olmalı'

İYİ Parti lideri Akşener, Yozgat'ın Yerköy ve Sorgun ilçelerinde esnaf ziyareti yaptı. Sorgun'daki esnaf ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkesi değerlendirdi. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları karşısında iktidarın tutumunu doğru bulduğunu ve desteklediklerini belirten Akşener, "Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyeti için biliyorsunuz 'tek millet iki devlet'. Bizim her bir Türk vatandaşı Azerbaycan’a 'can Azerbaycan' der. Biz de onlardanız. Ermenistan'ın tecavüzleri, saldırıları karşısında Türkiye'nin, iktidarın tutumunu doğru bulduğumuzu, desteklediğimizi bu haftaki grup konuşmamda belirttim. Bu desteğin devam etmesi gerektiğini de belirttim. Ama o arada bir uiyarıda bulunmuştum. Elbette bu konu ile ilgili bir masaya oturulacak. O masada Türkiye’nin de olması lazım geldiğini ve mümkünse tek bir devlet yerine yani Rusya'dan bahsediyorum, Türkiye'nin ve ilgili bazı devletlerin de bu sorunun çözümüne katkıda bulunması gerektiğini bir uyarı olarak ortaya koymuştum. Diplomasiyi çalıştırmamız gerektiğini de aynı zamanda söylemiştim" dedi.