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Meral Akşener'den Başak Demirtaş'a destek açıklaması!

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2020 14:25 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik Twitter'dan yapılan çirkin paylaşıma tepki gösterdi. Akşener, "Yeter artık, çirkin dilinizi de kirli ellerinizi de kadınların üzerinden çekin" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den Başak Demirtaş'a destek açıklaması!

Partisinin grup toplantısında çarpıcı açıklamalar yapan İYİ Parti lideri Akşener, Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi ve taciz içerikli paylaşımı anımsatarak, bir kadın olarak benzer hakaretlere, kendisinin de maruz kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da kadınlara yönelik saldırılar konusunda tutum almaya çağıran Akşener, şunları kaydetti:

'İĞRENÇLİK, ALÇAKLIK'

Yeter artık! Çirkin dilinizi de kirli ellerinizi de kadınların üzerinden çekin artık. Devleti yönetenler, bizi biz yapan değerlere yabancılaştıkça onları takip eden birtakım yarım akıllılar, meseleyi daha da batak ve çamur bir hale getiriyor. Bunun son örneğini bu seviyesizliği takip etmeyi meziyet sanan bir kendini bilmezin, sosyal medyadan Başak Demirtaş’ı hedef alan ahlaksızlığında gördük.

Başak Demirtaş bu zihniyette ne ilk ne de son olacak. Bunu şahsen yaşamış bir kadın olarak nelere tekabül ettiğini, burada bulunan bütün kadınların mutlaka tecrübe ettiği bir iğrençlik, alçaklık. Bizi yönetenler bu konuda net bir tavır almadıkları halde bu çürümüşlük devam edecektir.

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