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Meral Akşener'den çok konuşulacak sözler! 'RTÜK üzerinden ceza planları yapacağına...'

16.02.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çok konuşulacak bir açıklama yaptı. İktidarın RTÜK üzerinden milletin haber haber alma hakkına müdahaleye hazırlandığını iddia eden Akşener, "İktidar, RTÜK üzerinden ceza planları yapacağına, milletimizin gelişmeleri, neden milyonlarca dolar vererek satın aldırdığı televizyon kanallarından değil de bağımsız yayın yapan kanallardan izlediğini düşünmelidir. Haber suç değildir" dedi. İşte Akşener'in dikkat çeken o açıklamaları...

Meral Akşener'den çok konuşulacak sözler! 'RTÜK üzerinden ceza planları yapacağına...'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, depremle ilgili arama-kurtarma çalışmaları devam ettiği için, 'bugünü, yarın konuşmak' üzere bir hususa dikkat çekmek istediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı;

"Çağımızın en önemli güçlerinden biri basındır. Milletin haber alma hakkı da anayasal güvence altındaki vazgeçilmez bir haktır. Milletimiz günlerdir ekran başında, felaket bölgesinde ne olup bittiğini öğrenmeye çalışıyor. Üzülerek görüyorum ki; canlarımız, devletin kendilerine uzanacak elini beklerken, devleti idare eden iktidar, Radyo Televizyon Üst Kurulu üzerinden, milletimizin bu hakkına müdahaleye hazırlanıyor. Bazı yayınlara dair eleştiri hakkımı saklı tutarak hatırlatmak isterim ki; bu süreçte, yakınlarından ve bölgeden haber almak için çırpınan aziz milletimizi bilgilendiren, felaketin boyutlarını gözler önüne seren, enkazlardan müjdeler vererek, hepimize nefes aldıran yayınlar, aba altından sopayı ya da cezayı değil, takdiri hak ediyor."

'SUÇ DEĞİL, DURUM TESPİTİDİR'

Akşener, açıklamasının devamında, "İktidar, RTÜK üzerinden ceza planları yapacağına, milletimizin gelişmeleri, neden milyonlarca dolar vererek satın aldırdığı televizyon kanallarından değil de bağımsız yayın yapan kanallardan izlediğini düşünmelidir. Haber suç değildir. Sayın Cumhurbaşkanı, 'Asrın felaketi' derken, bu acıya dair bilgileri, felaketin boyutlarını milletimize ulaştırmak suç değil, olsa olsa durum tespitidir. Hiç kimse unutmamalıdır ki; özgür medya bir gün herkese lazımdır ve özgür bir medya, özgür bir toplumun en önemli kazanımıdır. Aziz milletimizin haber alma hakkını koruyup kollamak adına, depremin ilk dakikalarından itibaren, sorumlu yayıncılık yapan bütün gazetecilerin ve televizyonların yanında olduğumuzu ilan ediyor, haberciliği cezalandırmayı düşünenleri de bu büyük hatadan dönmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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