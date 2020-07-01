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Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Dark'ı bitirmeden Netflix'i kapatırsan gücenirim

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 16:46 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YouTube, Netlix gibi platformlarla ilgili olarak yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Akşener, "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim" dedi.

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Dark'ı bitirmeden Netflix'i kapatırsan gücenirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YouTube, Netflix gibi platformlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Akşener, Erdoğan'ı da etiketleyerek "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim" ifadesini kullandı.

aksener

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