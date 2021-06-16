Meral Akşener'den Erdoğan'ın sözlerine yanıt: Doyurmayan namerttir

İYİ Parti Lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, koronavirüs aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin insanlığa çok büyük bir hizmette bulunduğunu söyledi. Akşener, "Bunun yanında hocalarımızın, kanser araştırmaları konusunda da büyük ilerlemeler kaydettiklerini biliyoruz. Yani, Covid-19 salgını söz konusu olmasaydı, kanser çalışmaları nedeniyle bilim çevrelerinde, dünya çapında bir prestije sahiplerdi. İşte o nedenle bugün İYİ Parti grubu olarak, TBMM'nin bu iki bilim insanımızı insanlığa ve bilim dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı, Nobel'e aday göstermesini talep edeceğiz. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, bizler için unutulması imkansız, Türk Milleti'nin ebediyen gururla anacağı vefalı evlatlarıdır. Bu önemli talebimize, Meclis'teki tüm partilerin desteğini bekliyoruz" dedi.

"HESAP SORAMADI"

Akşener, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığını hatırlatarak, "Daha düne kadar verip veriştirdiği NATO, bir anda değerli oluverdi. Daha pazar akşamına kadar bakanlarından tutun da atanmış bürokratına kadar ‘muhalefetin dostu Biden’ diyorlardı. ‘Hain Biden’ diyorlardı. Sonra ne oldu? Pazartesi oldu ve Sayın Erdoğan, Amerikan Başkanı için ‘Dostum Biden’ dedi. 14 Haziran günü Erdoğan, aynen şöyle diyordu: ‘NATO Zirvesi'nde Biden'a 24 Nisan soykırım iddiasını da soracağız.’ Yani arkadaş oraya had bildirmeye gidiyordu. Yani oraya hesap sormaya gidiyordu. Sorabildi mi, soramadı. Soramadığı gibi bir de basın toplantısında, ‘Hamdolsun 24 Nisan konusu gündeme gelmedi’ dedi. Kendisi gündeme getirmesi gerekirken getirmemiş, hamdolsun Biden da getirmemiş. Vay be, halimize bakar mısınız?" diye konuştu.