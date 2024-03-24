Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde, "İYİ Parti'nin birçok yöneticisi istifa edip benimle çalışıyor" açıklamalarına İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den yanıt geldi.

Bir dizi programlara katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Akşener, fuar alanında kurulan pazar yerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Akşener, İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Alper Yağcı'ya destek istedi, pazarcı esnafından alışveriş yaptı.

Esnaf ziyareti sonrası partisinin düzenlediği iftar programına katılan Akşener, yaptığı konuşmada, İYİ Partiyi milletin emriyle, milletin sesini duyurmak üzere kurduklarını söyledi.

Akşener, milletin sesini dinlemeye, ona göre muhalefet yapmaya karar verdiklerini anlatarak, "Yerel seçimlere hür ve müstakil girdik. Alper Yağcı kardeşime hepinizden oy istiyorum. İYİ Partililer biz İstanbul, Ankara, Antalya, Adana gibi belediyelerin alınmasında katkısı olan, faydası olan bir siyasi partiyiz." diye konuştu.

Akşener, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Kovid-19'a yakalandığında yerine başka birinin getirilmesinin istendiğini, buna karşı çıktığını belirtti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarına tepki gösteren Akşener, şunları söyledi:

MANSUR YAVAŞ'A TEPKİ: ALLAH ŞAHİTTİR, VALLAHİ BİLLAHİ BEN DE UNUTMAYACAĞIM

Mansur Yavaş, 'Başkanları, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri İYİ Parti'den istifa ettiler, benimle çalışıyorlar' dedi. Diğerleri anlamaz ama benim bu söyleyeceğimi Mansur Yavaş ve etrafındakiler anlayacaktır. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Allah şahittir, vallahi billahi ben de unutmayacağım. İyilik yap, kötülük bul. Böyle bir sistemden hayır çıkmaz. Bunlar bizim için yeni tecrübeler. İnsanlara güvenip onlar için fedakarlık yapıp karşılık olarak ahlaksızlık görüyorsak eğer oraya bir mim koyacaksınız.

"KORKAKLIĞINI BİZİM PARTİMİZE OPERASYON ÇEKEREK CESARET ÖRNEĞİ HALİNE ÇEVİRDİ"

Mansur Yavaş korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek cesaret örneği haline çevirdi. Bunu ayıpladığımı ifade etmek isterim. Kendisine bu söylendi. Şahitli, ispatlı söylendi. Dolayısıyla cesaret edemedi. Vatandaşın, milletin talebini kabul etmekten korktu. O cesareti gösteremedi, o mücadeleyi veremedi. Sonuç itibarıyla o günler geçti, bugün itiraf etti" şeklinde konuşmuştu.





