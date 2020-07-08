HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Meral Akşener'den sosyal medya düzenlemesi tepkisi

Meral Akşener'den sosyal medya düzenlemesi tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2020 12:42 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada sosyal medya düzenlemesine ilişkin eleştirilerde bulundu, çoklu baronun "yandaş barolar" üreteceğini söyledi. Akşener, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak da “LGBT yürüyüşünü tartışmaya açıp, sanki konu oymuş gibi algı oluşturmaya kalkıyorlar” ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den sosyal medya düzenlemesi tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısındaki konuşmasına Hendek’teki havai fişek fabrikasına meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Son günlerdeki orman yangınlarına değinen Akşener, geçmişteki hataların tekrarlandığını belirterek, “Yine uçak yok, yine müdahale yetersiz. Geçen sene yaşanan yangınlardan, yine ders almak yok, yine planlama yok” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya düzenlemesine yönelik tartışmaları değerlendiren Akşener, “Biz sosyal medya platformları ve internet şirketleri için ülkemiz kanunlarıyla uyumlu bir hukuki ve mali altyapının hazırlanmasına, düzenlemeler getirilmesine karşı değiliz. Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok gelişmiş ülke, vatandaşlarını korumak için bu tip adımlar atıyor. Biz de bu adımları atmalıyız” dedi.

Düzenlemelerin yasaklarla değil, aklıselimle yapılması gerektiğini kaydeden Akşener, “Gerekli yasaları çıkaralım, ahlaksızlara karşı caydırıcı önlemleri alalım, milletimizin hakkını-hukukunu güvence altına alalım. Ama ilk adımı şöyle atalım; Türkiye’de, internet üzerinden, sosyal medya ağlarında, insanların onurlarına, ailelerine her tür hakareti yapan, iktidarın maaşlı trol ekibini dağıtalım. İşe oradan başlayalım” diye konuştu.

Akşener, çoklu baro düzenlemesine ilişkin olarak da, “Barolardan rahatsızlar. Barolar bağımsız olmasın, kendi sözlerinden çıkmasın istiyorlar. Bu nedenle kafaya koymuşlar; körükledikleri toplumsal ayrışmaları barolara yansıtacak, yandaş baro konseptinin önünü açacak bir model getiriyorlar” dedi.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmanın yanlış olacağını belirten Akşener, “LGBT yürüyüşünü tartışmaya açıp, sanki konu oymuş gibi algı oluşturmaya kalkıyorlar” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı
CHP'liler yolsuzlukla suçlamıştı, İBB Genel Sekreteri olduCHP'liler yolsuzlukla suçlamıştı, İBB Genel Sekreteri oldu
Unutulmadı! 'İyi ki varsın Eren'Unutulmadı! 'İyi ki varsın Eren'

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'yla ilgili çarpıcı kulis bilgisi!

Ayasofya'yla ilgili çarpıcı kulis bilgisi!

Survivor Barış'tan Sercan'a olay itiraf: Nisa olayında...

Survivor Barış'tan Sercan'a olay itiraf: Nisa olayında...

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

Bakan Koca'dan videolu koronavirüs paylaşımı: Risk altındasınız

Bakan Koca'dan videolu koronavirüs paylaşımı: Risk altındasınız

İlginizi Çekebilir

AK Parti sıralarında sanki FETÖ'nün ruhu dolaşıyor

AK Parti sıralarında sanki FETÖ'nün ruhu dolaşıyor

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Soyer'den 'İzmir'e özgü bayrak ve para' açıklaması

Soyer'den 'İzmir'e özgü bayrak ve para' açıklaması

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Diğer Haberler
CHP'lilerin yolsuzlukla suçladığı Can Akın Çağlar İBB Genel Sekreteri oldu

CHP'liler yolsuzlukla suçlamıştı, İBB Genel Sekreteri oldu

Son dakika! Mustafa Şentop, yeniden Meclis Başkanı seçildi

Mustafa Şentop, yeniden Meclis Başkanı seçildi

AK Parti'li Ünal'dan "sosyal medya düzenlemesi" açıklaması

AK Parti'den sosyal medya düzenlemesi açıklaması

Kılıçdaroğlu'dan havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili flaş iddia

Kılıçdaroğlu'dan Sakarya'daki patlamayla ilgili flaş iddia

CHP'li İlhan Kesici AK Parti'ye mi geçecek? Canlı yayında açıkladı

CHP'li İlhan Kesici AK Parti'ye mi geçecek?

Habertürk canlı yayınında ortalık karıştı: Ya sen ne kadar boş bir adamsın

Canlı yayında ortalık karıştı: Ya sen ne kadar boş bir adamsın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.