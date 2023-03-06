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Meral Akşener, genel merkeze geldi! Kurmaylarıyla görüşecek

06.03.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 6'lı masadan ayrılma kararı alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileriyle görüşmek üzere genel merkez binasına geldi. Akşener'in seçimler için partisinin yol haritasını belirlemek üzere kurmaylarıyla görüşeceği öğrenilirken, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun bir açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan Akşener'in Millet İttifakı'nın bugünkü toplantısına katılmayacağı da kesinleşmiş oldu.

6'lı masadan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklamak için yapacağı kritik toplantıya saatler kala; parti yöneticileriyle görüşmek üzere genel merkez binasına geldi. Böylelikle Akşener'in Millet İttifakı'nın bugünkü toplantısına katılmayacağı da netleşmiş oldu. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masa toplantısına katılmayacak" açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

PARTİ YETKİLİLERİ KARŞILADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i genel merkez ek binasına gelişinde İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve diğer yetkililer karşıladı.

1

SORULARI YANITLAMADI

Partisinin bazı yöneticileriyle görüşeceği öğrenilen Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

DİKBAYIR: "İYİ OLACAK"

Son duruma ve toplantıya ilişkin değerlendirmesi sorulan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ise "İyi olacak." ifadesini kullandı.

2

AÇIKLAMA YAPILACAK

Öte yandan saat 14.45'te İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun bir açıklama yapması bekleniyor.

(DHA)

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