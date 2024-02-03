Meral Akşener'in ablası son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine Ekrem İmamoğlu da katıldı

Tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle gece saatlerinde hayatını kaybeden Özen'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak Yeşilova Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Daha sonra Özen için Gündoğdu Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve yeğeni Faruk Özen, burada taziyeleri kabul etti.

İMAMOĞLU DA KATILDI

Helallik alınmasının ardından Özen'in cenazesi, Gündoğdu Mezarlığı'nda ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.



Cenaze törenine, Özen'in yakınları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve vatandaşlar katıldı. (AA)



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





