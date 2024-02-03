HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meral Akşener'in ablası son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine Ekrem İmamoğlu da katıldı

Meral Akşener'in ablası son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine Ekrem İmamoğlu da katıldı

03.02.2024 18:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vefat eden ablası Mualla Özen (80) Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine çok sayıda siyasi ve bürokratın yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Meral Akşener'in ablası son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine Ekrem İmamoğlu da katıldı

Tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle gece saatlerinde hayatını kaybeden Özen'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak Yeşilova Mahallesi'ndeki evine getirildi.

AW134169_01

Daha sonra Özen için Gündoğdu Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve yeğeni Faruk Özen, burada taziyeleri kabul etti.

AW134169_02

İMAMOĞLU DA KATILDI

Helallik alınmasının ardından Özen'in cenazesi, Gündoğdu Mezarlığı'nda ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

AW134169_10
Cenaze törenine, Özen'in yakınları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve vatandaşlar katıldı. (AA)

AW134169_03
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merak edilen rakamları tek tek açıkladı! 'Yıl sonuna kadar...'Merak edilen rakamları tek tek açıkladı! 'Yıl sonuna kadar...'
Kadını kolundan tutup zorla taksiye bindirmeye çalıştı! Yer: Kadıköy... Kadını kolundan tutup zorla taksiye bindirmeye çalıştı! Yer: Kadıköy...
Özel'den aday listeleriyle ilgili özeleştiri: Dört dörtlük olmayabilirÖzel'den aday listeleriyle ilgili özeleştiri: Dört dörtlük olmayabilir
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Meral Akşener
En Çok Okunan Haberler
Büyük fabrika yangını! İstanbul'dan da ekip sevk edildi...

Büyük fabrika yangını! İstanbul'dan da ekip sevk edildi...

Kademeli emeklilik torba yasaya girdi

Kademeli emeklilik torba yasaya girdi

Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

İmamoğlu AK Partili Belediye Başkanı'na uzun uzun teşekkür etti! "Bu önemli" diyerek açıkladı

İmamoğlu AK Partili Belediye Başkanı'na uzun uzun teşekkür etti! "Bu önemli" diyerek açıkladı

Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızı göstereceğiz

Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızı göstereceğiz

İki uzman da deprem için aynı yeri işaret etti! Peş peşe gelen açıklamalar korkuttu: 7 büyüklüğünde depreme gebe

İki uzman da deprem için aynı yeri işaret etti! Peş peşe gelen açıklamalar korkuttu: 7 büyüklüğünde depreme gebe

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.