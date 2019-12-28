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  4. Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili 4 gözaltı

Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 19:19 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili 3 kişi daha yakalandı. Toplamda 4 şüpheli yakalanırken, diğer saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili 4 gözaltı

İstanbul Maslak’ta saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda İYİ Parti Basın Danışmanı Murat İde, kimliği belirsiz şüphelilerin saldırına uğrayarak darp edilmişti.

Yaşanın olayın ardından hareket geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

Gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili şüphelilerin kaçtığı belirlenen 2 araç takibe alındı. Araçlardan biri polis tarafından durduruldu. E.D. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada bir bıçak bulundu.

Polisin çalışmaları sonucunda 3 şüpheli daha yakalandı.

Toplamda 4 şüpheli yakalanırken diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.

Saldırının ardından Murat İde, Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayetçi olmuştu. Şikayetinin ardından emniyetten ayrılan Murat İde basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Programdan sona eve geçtim. Eve girerken bir grubu fark ettim. O arada müdahale imkanımız olmadı. 7-8 kişiydiler, saldırdılar. Aramızda arbede oldu. Ruhsatlı silahım yere düşüp görünce kaçtılar. Bir süredir tehdit konusunda birtakım hadiseler oluyor zaten. Böyle bir bilgimiz vardı. Böyle bir hazırlık olduğunda daha dikkatli temkinli davranıyorsunuz. Bir anlık boş bulunduk. Yazılılarla ilgili birtakım tehditler geliyordu. Ancak bunları çok önemsemiyorum. Hoş olmayan fikri bir mücadelenin bu şekilde sokağa düşürülmüş olması hoş bir durum değil. Hiç kimseye yakışmıyor. Hele hele geçmişte kıymet verdiğiniz isimlerin, insanların talimatıyla olması yakışmıyor. Netice itibariyle bu durum yaşandı" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN AKŞENER’E TELEFON

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Murat İde’ye yönelik saldırı nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i aradığı belirtildi.

Açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun Akşener ve İYİ Parti camiasına geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.

(İHA / DHA)

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