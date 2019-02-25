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Meral Akşener'in canlı yayındaki açıklamalarına Hamit Tuna'dan jet yanıt: 'İspatlayın adaylıktan çekileceğim'

SEÇİM HABERLERİ  | 25.02.2019 13:47 | Son Güncelleme

Mersin'de, Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MHP'li Hamit Tuna, mevcut Başkan Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı ile ilgili yaşadığı sorunda hedef gösterildiğini belirtti. Meral Akşener'in canlı yayındaki açıklamalarına tepki gösteren Tuna, "Belgenizle ispatlayın, adaylıktan çekileceğim" dedi.

Meral Akşener'in canlı yayındaki açıklamalarına Hamit Tuna'dan jet yanıt: 'İspatlayın adaylıktan çekileceğim'

Hamit Tuna; evrakı geç teslim edildiği için İYİ Parti'den aday olamayan ve İl Seçim Kurulunun siyasi parti geçici aday listesi ilan tutanağında, Demokrat Parti adayı olarak yer alan Burhanettin Kocamaz'la ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Tuna, İYİ Parti'den adaylığına engel olduğu yönünde kendisi hakkında iddialarda bulunan Kocamaz'ı eleştirerek, yaşananların kurgu olduğunu ileri sürdü.

'MERAL AKŞENER'E MESAJ ATTIM'

DHA'da yer alan habere göre Tuna, "Bugün bir televizyon kanalında İYİ Parti'nin Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Hanımefendi şahsım ile ilgili, İYİ Parti'nin adayı olan insanla alakalı onun söylediği bir isnat ifade himayesinde, ben daha önceki süreçte, 'İYİ Parti'den dahi aday olmayacak' şeklinde bir ifade kullandığım ve bunun üzerine aday olamayışının sebebini bizim üstümüzden kullanmak sureti ile mağdur edebiyatı yapıyor. Ben de dedim ki Sayın Akşener'e yazdığım mesajda, 'Eğer böyle bir ifadeyi gerek görsel gerek tweet gerek başka bir mesaj usulü ile bir yerden attığımı ifade etsin, adaylıktan çekileceğim' dedim. Ben kişilerle uğraşmam. Siyasetim düz ve omurgalıdır. Siyasette bir yerde olmak ya da olmamak kader, kısmet meselesidir" diye konuştu.

'BU BİLİNÇLİ YAPILDI'

Kocamaz'ın Seçim Kuruluna verilecek belgelerinin son saniyeye kadar bekletildiğini iddia eden Tuna, şunları söyledi:

"Çıkan anketlerin sonucunda kendisinin çok geride olduğunu gören şahsiyet, bir atraksiyon yapmak durumunda, bir hareket yapmak durumunda idi. Onu da bu şekilde yaptı. Adaylık müracaatı ve seçim takvimi, 1 Ocak tarihi itibari ile herkese ilan edilir, bu aday olan, meclis üyesi olan, teşkilat başkanları ve bütün siyasi partilere. Demokrasilerin düğünüdür seçim zamanı. Dolayısı ile herkes bu takvime uymak durumunda. Şimdi siz niye son saat, son dakika, son saniyeye varıncaya kadar bekletiyorsunuz. Hamit Tuna olarak, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın adayı olarak 24 saat öncesinden biz başvurumuzu yaptık. 4 tane evrak, bir şey yapmıyorsunuz, 5 dakikalık bir vaziyet. Liste yok, bir şey yok. Zaten meclis yapısı olmaz büyükşehir belediye başkan adayının. Meclis yapısını ilçe adayları ve onun altında dizili olan meclis sırası. Diyelim ki, meclis sırasında sıkıntı var. Biraz zamana yaymak lazım, insanlarla görüşüp ikna etmek lazım. Sonuçta bunu düzenlemek lazım ve büyükşehirin böyle bir durumu da yok. Vereceksin 4 tane evrak, 2 dakikalık iş. Eğer teşkilat yapına güvenmiyorsan bir tane adamını vereceksin, beraberinde 'Alındı belgesi ile evrakımı getir' diyeceksin."

Tuna, "25 yıl belediye başkanlığı yapmış, böyle bir tecrübeli siyasetçinin bu tezgaha düşmesi mümkün değil. Bu bilinçli yapıldı ve bugün Genel Merkezin yaptığı açıklamada, listeyi veremeyen, önceki feshedilen yapının 16.55 itibari ile görevden alındığı söyleniyor, Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat ederken. 16.55'te görevden alacağınıza, 16.55'te onun evraklarını teslim edip etmediğini, sağlam bir adamınızla gidin takip ettirin. Bakın tezgah nereden nereye gidiyor" ifadelerini kullandı.

'İSPATLAYIN, ADAYLIKTAN ÇEKİLECEĞİM'

Kocamaz'ın kendisi hakkındaki suçlamaları ispatlanması halinde adaylıktan çekileceğini açıklayan Tuna, şöyle dedi:

"Bu tamamen bir kurgu. Türkiye'de bir sansasyonel vaziyet çıkartmak, bir atraksiyon yapmak, mağdur edebiyatı uygulamak, 'Demokrasiye sahip çıkın' ifadesi ile Türkiye'yi arkasına almak. Bu tamamen bir kurgudur. Tamamen bilinçli yapılan programlı bir senaryodur. Senaryoyu da güzel uyguladılar ama millet yemiyor. Bu suçu da Hamit Tuna'ya atıyor. Sonra itiraz eden insanlar, tabii insanlar itiraz eder. Benim adliyenin kapısında nöbet tutacak halim yok. Git kendin tut, sen sahip çık madem öyle itiraz edecek insanlara. Ben seçim mahallinde yoğun çalışan bir insanım ve taban siyaseti yapan, toplumda da kabul görmüş 24 yıllık bir siyasi tecrübesi olan ve başarılı bir belediye başkanıyım. Millet bizi seviyor. Biz gönül gözünü açmış, herkesi kucaklayan yanımız ile bu kenti barış ve kardeşliğin en üste çıktığı şehir yapacağız. Sosyal barışı tesis edeceğiz. Hamit Tuna hümanist bir insandır. Böyle ayrıştırarak, kitleleri klikleştirerek birbirine düşman etme. Nasıl sağlayacaksın bu kentte barışı? Nasıl sağlayacaksın bu kentte sosyal barışı? Sağlayamazsın. Bu bir taktik, yıllardır uyguladığı bir taktik. Dolayısı ile esefle kınıyorum. Zaten maddi olarak dava açacağım. Hakkımda isnatta bulunan herkese dava açacağım. Bu benim yasal hakkım. Varsa belgeleri kullansınlar, çıkarsınlar ve ben de diyorum ki, 'Belgenizle ispatlayın, adaylıktan çekileceğim.' Bu kadar net konuşuyorum."

AKŞENER NE DEMİŞTİ

Fox TV’de katıldığı canlı yayında Mersin'de yaşanan adaylık kriziyle açıklamalarda bulunan Akşener, şu ifadeleri kullanmıştı;

Kıran kırana bir seçim var. MHP adayının attığı bir tweet var. Hamit Tuna’nı attığı tweet. Diğer taraftan 17:26’da kapıların kapanması gereken bir de 17:50’de yetki verdiğimiz biri…. Bu insanları biz 17:50’de görevden aldık. İYİ Parti’nin adayı yok. Bunu anladık. Demokrat Parti adayı istifa etti oradan müracaat etti. İddiaya göre Hamit Tuna’nı organize ettiği 15 kişi itiraz etti. Centilmenlik olması gereken bir seçimde bir adayı komplo kurarak seçim dışına atmayı Mersinlilerin ferasetine sunuyorum.

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