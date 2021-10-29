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  4. Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" diyen kişi gözaltına alındı

Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" diyen kişi gözaltına alındı

29.10.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde "bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" ifadesini kullanan kişi gözaltına alındı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in dün ilçede gerçekleştirdiği ziyarette Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

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Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Taşkesen'i adresinde gözaltına aldı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Siirt Meral Akşener
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