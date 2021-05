Meral Akşener yeni sistem önerisini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Akşener, “Sayın Erdoğan; bu kepazeliğe daha ne kadar sessiz kalacaksın? Çalışma arkadaşlarına ne zaman çekidüzen vereceksin? Alengirli abuk sabuk işlerinizle, aziz milletimizin en büyük kıymeti olan devletimizi, daha fazla yaralamayın. Çıkın, makamlarınızın sorumluluğuyla, temsil ettiğiniz devletin ciddiyetiyle, gerekeni yapın. Memleketi de, daha fazla küçük düşürmeyin. Ayıptır, günahtır" ifadelerini kullandı.

"BU İKTİDARIN GÖREVİ DEVRETME ZAMANI GELDİ"

İYİ Parti lideri Akşener, partili cumhurbaşkanlığı ile Türkiye'nin yönetilemediğini savunarak, "Yaşanan her yeni skandalda, her yeni yolsuzlukta, her yeni beceriksizlikte, bir kez daha anlıyoruz ki; bu zihniyetin artık milletimize verecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Partili Cumhurbaşkanlığı dedikleri bu ucube sistemde, milletimizin çilesi dağ olmuş ama iktidar ve şürekası için her şey yolunda. Ekonomi yoğun bakımda, adalet ağır yaralı, demokrasi sizlere ömür ama ağalara göre işler tıkırında. Türkiye bu zihniyeti daha fazla taşıyamaz. Milletimiz bu zor zamanlarda ne yiyor, ne içiyor, ne yapıyor, umurlarında bile değil. Dört ayda 434 vatandaşımız intihar etmiş. Umurlarında bile değil. Her gün memleketin bir yerinden, bir cinnet çığlığı yükseliyor. Umurlarında bile değil. Önümüzdeki dönemde özellikle hizmet sektöründe işten çıkarmalar artabilir. Yılın ilk 5 ayında, 2 Milyon 750 bin yeni icra dosyası açılmış. Çekilen krediler ödenemiyor, borçlar artık ötelenemiyor. Ama Sayın Erdoğan gerçeklerle yüzleşeceğine, bize hala 2053 masalları anlatıyor. Bu düzen böyle gitmez. Türkiye böyle yönetilemez. Ömrünü tamamlamış, milletine sırtını dönmüş bu iktidarın artık görevi devretme zamanı geldi. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Bunu, karış karış gezdiğimiz Türkiye’de milletimiz söylüyor. Ezilen, yok sayılan, sokakta yürüyemeyen kadınlar bizi çağırıyor. İşsiz gençlerimiz, umutsuz milyonlar bizi çağırıyor. Ay sonunu getiremeyen emekliler, emekçiler bizi çağırıyor. Memleketin yağmalanan doğası, cennet köşeleri, ırmağı, ağacı, suyu bizi çağırıyor. İkizdere, Kaz Dağları, Salda Gölü bizi çağırıyor. EYT’li kardeşlerim bizi çağırıyor. 3600 ek gösterge hakları verilmeyenler bizi çağırıyor. Ez cümle; memleket bizi, millet bizi çağırıyor" diye konuştu.