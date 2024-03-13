Meral Danış Beştaş'tan dikkat çeken sözler! 'Biz kazanmak için yola çıktık, bizim oyumuz bize'

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkanı adayı ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş katıldığı canlı yayında seçime dair açıklamalarda bulundu.

Beştaş'ın açıklamasından satır başları:

2019 YEREL SEÇİMLERİNDE YAPILAN İTTİFAK

"Biz 2019'da bir defaya mahsus karar aldık. O her zaman ilelebet karar değil neticede. Demokrasinin önünü açmak için karar aldık. Kaybettirmek, kazandırmak üzerine bir stratejik yaklaşımdı. Dönemsel atmosferi, siyasal durumu, mevcut tıkanıklığı, kurullarımızın çok yoğun tartışmalarıyla böyle bir karar aldık. Bugün bir parti olarak seçime girme karar aldık. Aslolan partilerin yarışmasıdır. O bir istisnaydı. O dönem için stratejik karar aldık. Bu döneme gelince sonuçta kararımız bu. Normale döndük tırnak içinde söylüyorum. Aslolan kendi kimliğimizle girmek.

"EĞER GERÇEKTEN BİRİLERİNİ KAZANDIRMAK İSTESEYDİK ADAY ÇIKARMAZDIK"

Bir kere Başak Demirtaş'ın aday olmaması meselesini kamuoyuyla paylaştık. Başak da neticede partimizle mutabakat halinde aday olmayacağını ifade etti. Bu tek taraflı alınan karar değil. Sevgili Başak, Selahattin Bey bizim dostlarımız ve yoldaşlarımız. Aynı partideyiz. Aday olabileceğini açıkladığında kamuoyundaki tartışmaları bir hatırlayalım derim. Hakikaten siyasetin dibini gördük. Korkunç linçlemeler, eleştiriler, başka başka saldırılar gündeme geldi. Siyaset ticaret gibi görüldü. Hiçbir arkadaşımızı tırnak içinde söylüyorum malzeme ettirmeyiz. Selahattin Demirtaş'ın tahliye olması için eşini aday gösteriyoruze kadar gitti. Biz herkesin özgür olduğu Türkiye hayaliyle yapıyoruz. Bu meseleden partimizin bilgisi vardı. Oturuldu uzun uzun konuşuldu, karşılıklı ortaklaşıldı. Eğer gerçekten birilerini kazandırmak isteseydik aday çıkarmazdık. Sözkonusu olan Başak ya da Meral değil. Biz kazanmak için yola çıkıyoruz. Oy oranları belli, nasıl olsa kazanamayacaksınız, denilebilir. Bizim için siyaset illa İBB koltuğuna oturmak değil. Bizim için kazanmak şu anda sizinle konuşmak. Bugün Hacıahmet'e gittik, kucaklaştık. Bizim için kazanmak Türkiye'ye hakikati anlatmak. Bu nedenle bu adaylık oldu. Bu soruya en net yanıtı şöyle verebilirim. Sevgili Başak'la benim kıyaslanmam kötü bir şey. Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim, İstanbul seçmeni o pusulada Başak Demirtaş'ı görse de Meral Danış Beştaş'ı da görse mühürü basacak. Bizim aramızda ayırım yok. Bu tartışmaları yürütenlere bunu söylemek istiyorum.

"BİZİM OYUMUZ BİZE"

Ben dördüncü hafta İstanbul'dayım. Sahadayız. Hakikaten herhangi bir kayışı gözlemlemedim. Seçmenlerimizle uzun uzun konuşabiliyoruz. Hakikaten Türkiye siyasetini izleyen, kimin ne amaçladığını bilen bir yerden bu sorular soruluyor. Çokça yayın yapan kanal var. Biz kazanmak için yola çıktık, bizim oyumuz bize. Biz kendi oyumuzu istiyoruz. Biz bu konuda çok netiz. O kayışı önlemek için sonuçta bir kampanya yürütüyoruz. Kayış olma ihtimalini tırnak içinde söylüyorum, neticede bu dayanışmayı, toplumsal kesimlerle nüfusla temas ederken tabii ki oy ve destek istiyoruz. Muhafazakâr seçmende iktidara büyük tepki var. Erzurum'da da, Diyarbakır'da da, Mardin'de de görüyorum. Dini hassasiyetler açısından Kürtlere yapılanları zulüm olarak görülüyor. Burcu Köksal bölücü, ırkçı söylemde bulundu. Bu tepkileri görüyoruz. Kürtlerin de politik tercihlerini yaparken kendilerine yaklaşımı dikkate aldıkları gibi kendileri de bunları gözlüyorlar."

"ADAYLIKTAN ÇEKİLMEYECEĞİZ"

Öte yandan sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Bektaş "Adaylıktan çekilmeyeceğiz! Çekileceğimiz bir yarışa girmeyiz! Biz yaptığımızı söyleriz, söylediğimizi yaparız!" dedi.

Habertürk TV’deyim:



Adaylıktan çekilmeyeceğiz! Çekileceğimiz bir yarışa girmeyiz!

Biz yaptığımızı söyleriz, söylediğimizi yaparız! — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) March 13, 2024

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