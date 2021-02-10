Mercedes-Benz EQS ilk kez bu kadar net görüntülendi!

Tasarım konusunda model ilk kez bu kadar net görüntülendi. Model Liftback olduğunu tüm fotoğraflarda gözler önüne seriyor. Ön yüzde geniş bir ön ızgara ve bumerang seklindeki gündüz aydınlatmaları dikkatlerden kaçmıyor. Tamponda ise geniş hava yarıklar yerine daha düz hatlar yer alacak.

Yan bölüme geldiğimizde daha oval hatlar dikkatlerden kaçmıyor. Daha kapalı jant grubu otomobilin sürtünme katsayısını azaltıyor. Arka bölümde cam ile açılan bagaj kapağı görünüyor. Stoplar LED destekli olarak kamuflajlar ardından gülümsüyor.

Otomobilin kabini ile ilgili herhangi bir detay fotoğraf elimize ulaşmadı. Ancak daha büyük multimedya sistemi ve dijital gösterge ekranı otomobilde yerini alacak. Malzeme kalitesi ise Mercedes standartlarında olacak.



