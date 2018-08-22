Merdivenlerden düşen çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde 20 gün önce merdivenlerden düşerek ağır yaralanan çocuk, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 2 Ağustos'ta Narlıkuyu Mahallesi'nde evlerinin bulunduğu apartmanın merdivenlerinden düşen 1,5 yaşındaki Bigen Yılmaz ağır yaralandı.
Yakınları tarafından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen küçük çocuk, özel hastaneye sevk edildi.
Yoğun bakımda 20 gündür yaşam mücadelesi veren Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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