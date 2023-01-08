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Merdivenlerden düşüp hastaneye kaldırıldı! Belediye Başkanı Yaşar'a ziyareti sırasında saldırı

08.01.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, ziyaret için gittiği iş yerinde bir şahsın saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yaralanan Başkan Yaşar, hastaneye kaldırıldı.

Merdivenlerden düşüp hastaneye kaldırıldı! Belediye Başkanı Yaşar'a ziyareti sırasında saldırı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde yeni açılan kuaför salonunu ziyaret eden Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, F.Ş. isimli bir şahsın saldırısına uğradı. Saldırı sırasında merdivenlerden düşen Başkan Yaşar yaralandı. İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Başkan Şenol Yaşar, Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Başkan Yaşar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan F.Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı pınarbaşı kastamonu

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