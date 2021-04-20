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Merkel’in yerine geçecek isim belli oldu

20.04.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da yıllardır başbakanlık görevini üstlenen hem de partisi CDU'ya liderlik yapan Angela Merkel'in yerine geçecek isim belli oldu. Parti içindeki kaynaklar Merkel'in yerine Armin Laschet'nin geçeceğini duyurdu.

Merkel’in yerine geçecek isim belli oldu

2005 yılından beri Almanya’yı yöneten ve 2018 yılına kadar partiye liderlik eden Almanya Başbakanı Angela Merkel bu yıl görevini bırakıyor. Almanya Eylül ayında kritik bir seçime hazırlanırken partisinde “Merkel’in yerine kim gelecek” tartışması devam ediyor.

Reuters haber ajansına konuşan CDU’dan kaynaklar Merkel’in yerine gösterilecek muhafazakar adayın belli olduğunu duyurdu. İsmini açıklamayan kaynaklar CDU’nun Bavyeralı kardeş partisi CSU’nun lideri Armin Laschet’i destekleyeceklerini duyurdu. Koronavirüs salgını ile birlikte partiye güven ve destek en düşük seviyelere ulaşırken 60 yaşındaki Laschet’nin partiyi toplaması bekleniyor.

2005 yılından beri başbakanlık görevini üstlenen Merkel bu yıl görevini bırakıyor.

Parti kaynakları CDU’nun federal yönetim komitesindeki 46 oyun 31’ini Laschet’nin aldığını açıkladı. Laschet’nin rakini Soeder ise oyların sadece 9’unu alırken, 6 oy da boş atıldı.

ÖNCELİĞİ AB’Yİ BİRLEŞTİRMEK

Merkel’in mirasını daha çok koruyacak bir profil sergileyen Soeder daha önce önceliğinin Avrupa’yı birleştirmek ve AB’yi krizden çıkarmak olduğunu söylemişti. Eğer Laschet başbakan olursa, CSU’dan çıkan ilk başbakan olarak da tarihe geçecek.

Geçen hafta Almanya’da yapılan bir anket muhafazakar birliğin (CDU/CSU) oylarının Yeşiller Partisi’nin oylarından daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Forsa araştırma şirketinin anketinde muhafazakarların oy oranı yüzde 27’yken Yeşiller’e destek yüzde 23 seviyelerinde.

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