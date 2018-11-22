Merkel'den Brexit açıklaması

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmasına (Brexit) ilişkin "Düzensiz bir çıkış, hem ekonomi için hem de gelecekteki ilişkimizin psikolojik durumu açısından en kötü yol olacaktır." dedi.

Merkel, Almanya İşverenler Federasyonunun Berlin'de düzenlediği "İşverenler günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Brexit müzakerelerinde önemli yol katedildiğini ancak özellikle İngiltere'de bu konuda yoğun tartışmalar yaşanacağını belirtti.

Brexit'in AB ile İngiltere arasında bir anlaşma sağlanarak gerçekleşmesi için elinden geleni yapacağını vurgulayan Merkel, "Düzensiz bir çıkış, hem ekonomi için hem de gelecekteki ilişkimizin psikolojik durumu açısından en kötü yol olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, Brexit’ten sonra İngiltere'nin Almanya ile yakın ekonomik ilişkiler içinde olmasını istediğini söyledi.

Refahın kaynağının kendileri için AB olduğunu ifade eden Merkel, "Bu kaynağı korumak için de buna bir şeyler katmak lazım." diye konuştu.

Merkel, ABD ile Çin arasındaki ticari ihtilafa da değinerek bu anlaşmazlık nedeniyle Alman tedarikçilerin de güvensizlik hissettiklerini belirtti.

Bu güvensizliğin oluşmamasını istediklerini vurgulayan Merkel, ABD ile bu konuda her şeyi açık bir şekilde konuştuklarını kaydetti.

