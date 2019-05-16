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Merkel’den Türkiye karşıtı Weber’e destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2019 14:10 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in yerine Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tanınan Manfred Weber’i desteklediklerini açıkladı.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi Alman Hıristiyan Birlik Partili (CSU) Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tanınan Avrupa Halk Partisi’nin (EPP) AB Komisyon Başkanı Manfred Weber’i desteklediğini açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in yerine Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tanınan Manfred Weber’i desteklediklerini açıkladı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi Alman Hıristiyan Birlik Partili (CSU) Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tanınan Avrupa Halk Partisi’nin (EPP) AB Komisyon Başkanı Manfred Weber’i desteklediğini açıkladı. Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker’in yerine Weber’in seçilebilmesi için çalıştıklarını belirten Merkel, AB Komisyon Başkanı adayı Manfred Weber’in Türkiye’nin AB ile müzakerelerinin hemen durdurulması görüşünde olduğunu, kendisinin ise Türkiye ile müzakerelerin ucu açık olarak sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi. Merkel, “Türkiye’nin AB’ye tam üye olmasını hiçbir zaman öngörmüyorum. Buna rağmen Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Birçok noktada farklılıklar var ancak buna rağmen ortak çıkarlar söz konusu. Suriye ve terörle mücadele konularında önemli iş birlikteliğimiz var. Dış politika her zaman değerler ve menfaatler karıştırılarak yapılır. Biz bu arada dengeyi bulmaya çalışıyoruz" dedi.

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