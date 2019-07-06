Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öztrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bunu da gördük. Bağımsız TCMB’nin Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından kurumsal hedeflere ulaşılamaması gerekçesiyle bir gece yarısı görevden alındı. Bunu yapanlar bizim ekonomi yönetimimize güvenin deme hakkını kaybetmiştir. TCMB Sarayın elinde tutsaktır NOKTA.

Bunu da gördük. Bağımsız TCMB’nin Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından kurumsal hedeflere ulaşılamaması gerekçesiyle bir gece yarısı görevden alındı. Bunu yapanlar bizim ekonomi yönetimimize güvenin deme hakkını kaybetmiştir. TCMB Sarayın elinde tutsaktır NOKTA. — Faik Öztrak (@faikoztrak) 6 Temmuz 2019



