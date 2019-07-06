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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2019 07:06 | Son Güncelleme

CHP'li Faik Öztrak, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Öztrak, "Bunu yapanlar bizim ekonomi yönetimimize güvenin deme hakkını kaybetmiştir." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öztrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bunu da gördük. Bağımsız TCMB’nin Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından kurumsal hedeflere ulaşılamaması gerekçesiyle bir gece yarısı görevden alındı. Bunu yapanlar bizim ekonomi yönetimimize güvenin deme hakkını kaybetmiştir. TCMB Sarayın elinde tutsaktır NOKTA.


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