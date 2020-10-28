Merkez Bankası, 'Cumhurbaşkanı müdahale ediyor mu' sorusunu yanıtladı: Araç bağımsızlığımızı kullanıyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporu sunumunda 2020 ve 2021 enflasyon beklentilerinin yukarı çekildiğini açıkladı. TCMB Başkanı Uysal daha önce yüzde 8,9 olarak açıklanan 2020 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 12,1'e çektiklerini belirtti. 2021 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 6,2'den yüzde 9,4'e çıkarıldı. Uzun zamandır analistler ve ekonomistler Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin gelen verilerle örtüşmemesini eleştiriyordu. TÜİK tarafından eylül enflasyonu %11,75 olarak açıklandı. Toplantının soru-cevap kısmında Uysal, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve iletişimiyle ilgili sorulara da yanıt verdi. "Son faiz kararınızda herhangi bir siyasi müdahale oldu mu? Mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Maliye Bakanlığı'ndan direkt bir siyasi müdahaleyle uğraşıyor musunuz?" sorusuna Uysal şu yanıtı verdi: "Dönem dönem bu konular gündeme geliyor. Merkez Bankası'nda araç bağımsızlığımız var, enflasyon hedeflemesi uyguluyoruz; tabii bunu yaparken fiyat istikrarının yanında finansal istikrarı da gözetiyoruz. Araç bağımsızlığımızı serbest bir şekilde kullanabiliyoruz. Verilere dayalı adım atıyoruz. Önümüzdeki dönemde de kararlarımızı bu şekilde tereddütsüz almaya devam edeceğiz."

TCMB Para Politikası Kurulu 22 Ekim'de politika faizi olan bir haftalık repo faizini yüzde 10,25'te sabit tutmuş, geç likidite penceresi faizini ise yüzde 13,25'ten 14,75'e yükseltmişti. Piyasa faiz artırımı beklerken politika faizinin sabit tutulması Merkez Bankası'nın eleştirilmesine yol açmıştı. 'Rezervlerimizi artırma politikasına devam ediyoruz' Uysal yine gelen bir soru üzerine rezervlerde bir baskının oluştuğunu kabul ederek parasal sıkılaşmayla beraber kredi kanalından gelen baskının azalmasını beklediklerini söyledi. Rezervlerin kısa dönemli yükümlülükleri karşılayacak düzeyde olduğunu aktaran Uysal, fırsat oluştukça rezervlerin artırılması politikasına devam edileceğini ifade etti. TCMB ayrıca bu yıl TL'nin dolara karşı değer kaybetmesini engellemek için rezervlerini sattığı için de eleştirilmişti. Reuters'ın haberine göre TL'nin değer kaybını önlemek için kamunun 120 milyar doların üzerinde döviz arzı yapması rezervlerde yaşanan düşüşü tetikledi. 'TL aşırı değersiz' Döviz kurlarının rekor kırmasına ilişkin gelen soruya Uysal, "Döviz kurları birçok farklı faktörden etkileniyor. Bekleyişler, enflasyon bekleyişleri, faiz farkları, jeopolitik gelişmeler son dönemde daha çok ortaya çıktı. Merkez Bankası olarak kurda bir nominal ya da reel seviye hedeflemiyoruz. Merkez Bankası finansal istikrar ve fiyat istikrarı tarafından konuya yaklaşıyor." dedi