Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? 2021 yılı PPK toplantı tarihi belli oldu

Merkez Bankası, piyasaların beklediği yılın dördüncü faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaları direkt etkileyecek olan kararda beklenti anketine göre; ekonomistlerin büyük bir geneli bu hafta düzenlenecek toplantıda bir süredir sabit tutulan politika faizinde değişiklik olmayacağı yönünde.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

PPK yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığında açıklanacak olan Merkez Bankası toplantı tarihi belli oldu. Binlerce kişi Nisan ayına ait politika faizini merak ederken TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

NİSAN 2021 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Merkez Bankası'nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 15 Nisan 2021 günü gerçekleştirilecek. Perşembe gününe denk gelen PPK yeni başkan Kavcıoğlu'nun başkanlığında açıklanacak ilk faiz kararı olacak.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI HANGİ GÜN OLACAK?

Merkez Bankası’nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 15 Nisan 2021 günü gerçekleştirilecek. Perşembe gününe denk gelen PPK yeni başkan Kavcıoğlu’nun başkanlığında açıklanacak ilk faiz kararı olacak.