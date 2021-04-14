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Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? 2021 yılı PPK toplantı tarihi belli oldu

14.04.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalara yön verecek Merkez Bankası faiz kararı için gözler Para Politikası Toplantısına çevrildi. Her ay belirli tarihlerinde düzenlenen toplantı sonrasında verilen kararlar kamuoyuna duyurulurken Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? 2021 yılı PPK toplantı tarihi belli oldu.

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? 2021 yılı PPK toplantı tarihi belli oldu

Merkez Bankası, piyasaların beklediği yılın dördüncü faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaları direkt etkileyecek olan kararda beklenti anketine göre; ekonomistlerin büyük bir geneli bu hafta düzenlenecek toplantıda bir süredir sabit tutulan politika faizinde değişiklik olmayacağı yönünde.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

PPK yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığında açıklanacak olan Merkez Bankası toplantı tarihi belli oldu. Binlerce kişi Nisan ayına ait politika faizini merak ederken TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? 2021 yılı PPK toplantı tarihi belli oldu

NİSAN 2021 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Merkez Bankası'nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 15 Nisan 2021 günü gerçekleştirilecek. Perşembe gününe denk gelen PPK yeni başkan Kavcıoğlu'nun başkanlığında açıklanacak ilk faiz kararı olacak.

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? 2021 yılı PPK toplantı tarihi belli oldu

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI HANGİ GÜN OLACAK?

Merkez Bankası’nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 15 Nisan 2021 günü gerçekleştirilecek. Perşembe gününe denk gelen PPK yeni başkan Kavcıoğlu’nun başkanlığında açıklanacak ilk faiz kararı olacak.

Nisan ayı faiz kararı öncesi faizler yüzde 19 bandında yer alıyor.

Kavcıoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında “enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz” mesajını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Şahap Kavcıoğlu TCMB

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