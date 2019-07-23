Merkezi sınavla yerleşen öğrencilerin matematik başarısı arttı

AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarına ilişkin hazırlanan ön rapora göre, merkezi sınavla yerleşen öğrencilerin geçen yıl 8,80 olan matematikteki doğru cevap sayısı ortalaması bu yıl 11,14'e çıktı.

MEB tarafından 2019 LGS kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçları çerçevesinde hazırlanan ön raporda, merkezi (sınavlı) ve yerel (sınavsız) yerleştirme süreci detaylı olarak ele alındı.

Buna göre, merkezi sınava katılan 1 milyon 29 bin 555 öğrenciden 439 bin 419'u tercih yaptı. Bu öğrencilerden 138 bin 993'ü, tercihleri doğrultusunda sınavlı okullara yerleşti.

Merkezi sınav sonucunda yerleşen öğrencilerin, soru sayısı 20 olan Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerindeki doğru cevap sayısı ortalamaları geçen yıla göre arttı.

Geçen yıl 17,31 olan Türkçe doğru cevap sayısı ortalaması 17,42'ye, 14,47 olan fen bilimleri ortalaması 15,62'ye, 8,80 olan matematik ortalaması 11,14'e yükseldi.

Doğru cevap ortalamalarına bakıldığında en yüksek artış matematik alt testinde gerçekleşti.