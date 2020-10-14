Merkür Retrosu geldi... 14 Ekim 2020 Çarşamba Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki…
14 Ekim Çarşamba günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
14 Ekim Çarşamba günlük burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Çarşamba burçlar sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 14 Ekim günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün iş hayatında yoğun ve hareketli bir gündem içinde olabilirsiniz. Rahatsızlıklarla ilgili şifa çalışmaya başlayabilir. Zararlı alışkanlıklara karşı dikkat etmeli, aşırılıklara kaçmamalısınız. Gün içinde hayatınızla ilgili mevcut düzeni değiştirebilecek durumlar oluşabilir.
Bugün arkadaşlık ve aşk ilişkilerinde hassasiyet ve anlaşılma isteği artabilir. Görüntünüzle ilgilenebilir, çocukların sağlığı ve geleceği adına titizlenebilirsiniz. Uyum ve anlayışın olmadığı bazı ilişkiler mesafeleşmeye gidecektir.
Bugün iş ve özel hayatınızda gündeminizi aniden değiştirecek, öngöremediğiniz durumlar olabilir. Sevdiklerinizin üzerine daha çok düşebilir, aile üyelerinin sağlığıyla ilgilenebilir, kendi sağlığınız için ilaç tedavileri ve medikal destekler alabilirsiniz. Geleceğe yönelik tasarılar yapılabilir, ileriye dönük anlaşmalar gündeme gelebilir.
Bugün unutkanlık, dalgınlık ve alınganlıklara daha açık olabilirsiniz. Günü programlı yürütmeye çalışsanız da öğleden sonra programlar değişebilir. Duygularınızı ve düşüncelerinizi dengelemeye, aşırılıklardan uzak kalmaya çalışmalısınız. Detayların anlam ve önemi sizin için aniden büyüyebilir.
Bugün finansal konularda hareketlilik artabilir. İş ve özel hayatınızda pek çok görüşme içinde olabilirsiniz. Bir süredir zihninizi meşgul eden konular tamamlanırken, sonuçlandırmaya çalıştığınız işler netleşebilir. Hareket halinde olmak, zihnin rahatlamasını sağlayacaktır. Dolandırılma, eşya ve para kayıpları gibi durumlara dikkat etmelisiniz.
Bugün finansal başarılar elde edebilir, ortaklıklar ve ortak alım-satımlarla meşgul olabilirsiniz. Özgüven dengesi ve finansal şartlar, bireysel motivasyonunuzu ve ilişkilere yaklaşımınızı etkileyebilir. Etik değerleri korumaya, yanıltmaktan kaçınmaya çalışmalısınız. Finansal konularda hızlı karar almak hataları getirebilir.
Bugün açıklık ve dürüstlük ile gizlilik ve yanıltma durumları her alanda gündeminiz olabilir. Bazılarınız kendine dair bazı yanları gizlemek isteyecektir. Bazıları ise karşısındaki tarafından yanıltılabilir. Arkanızdan dönen durumlar önünüze gelebilir. Bazı ilişkilerde mesafeleşme olabilir.
Bugün rahatlama ve sakinleşme adına zaman dilimleri yaratmalı, stres ve gerilim içinde kalmamaya özen göstermelisiniz. Mevcut rahatsızlıklarla ilgili şifa çalışmaya başlıyor. Aşk ilişkileri ve sosyal ilişkilerde anlama-anlaşılma öne çıkacak ve önem kazanacak. İlişkiler buna göre ilerleyebilir.
Bugün ev içinde aksiliklere dikkat. Gün içinde şaşırtıcı veya beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aile üyeleri ve sevdikleriniz için yardım etme, fedakarlık durumu öne çıkabilir. Hayattan keyif alma noktasını kaçırmamalısınız.
Bugün planlarınızda değişiklikler olabilir. Beklenmedik haberler, telefonlar alabilirsiniz. Aile içinde önemli gündemler oluşabilir. Eviniz ve ailenizle ilgili konular daha önemli hale gelebilir. Strese ve hızlı kararlara karşı dikkat. Dalgınlıklar olabilir.
Bugün gerilime daha kolay kapılabilir fakat bilinçli davranarak daha sakin davranabilirsiniz. Açık konuşmalar yapmak yerine şartlara göre hareket etmek isteyebilir, karşınızdaki kişinin beklenti ve tavırlarını göz önüne alabilirsiniz. Finansal konularda hata ve karışıklıklara, bankacılık işlemlerinde dikkat.
Bugün hediyeler, borç alma-verme konuları gündeme gelebilir. Finansal konularda hızlı kararlardan ve yüksek risklerden kaçınmalısınız. İlişkilerde, ortaklıklarda anlama ve anlaşılma nispeten zor olabilir. Geçici küslük ve barışmalar olabilir.
Astrolog Merve Rençber
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