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Merkür Retrosu nedir, ne kadar sürecek? 2022 Merkür Retrosu hangi burçları etkiler? İşte 10 Mayıs Merkür Retrosu etkileri

11.05.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkür Retrosu nedir, ne kadar sürecek sorusunun yanıtı, astrolojik olaylara ilgisi olan kişiler tarafından merak edilip sorgulanmaya başladı. 2022 yılının ikinci Merkür Retrosu 10 Mayıs itibariyle başladı. Merkür Retrosu'nun hangi burçları etkileyeceği, en çok hangi burcun etkileneceği internet üzerinden araştırılıyor. Peki, Merkür Retrosu nedir, ne kadar sürecek? 2022 Merkür Retrosu hangi burçları etkiler? İşte 10 Mayıs Merkür Retrosu etkileri.

Merkür Retrosu nedir, ne kadar sürecek? 2022 Merkür Retrosu hangi burçları etkiler? İşte 10 Mayıs Merkür Retrosu etkileri

Merkür Retrosu, 10 Mayıs itibariyle ikizler burcunun 4 derecesinde başladı. Yılın ikinci Merkür Retrosu'nun başlamasıyla birlikte burçlara inanan ve astrolojik olaylara büyük ilgi gösteren kişiler, 'Merkür Retrosu hangi burçları etkiler?' aramalarını internet üzerinden yapmaya başladı. Peki, Merkür Retrosu nedir, ne kadar sürecek? 2022 Merkür Retrosu hangi burçları etkiler? İşte 10 Mayıs Merkür Retrosu etkileri.

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür Retro'su gerileme anlamına gelen olayların bütününü tarif etmek için kullanılmaktadır. Bir gezegenin geri harekette olması, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi görünmesinden kaynaklanır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak yerinde sayma ve dinlenme durumundadır.

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MERKÜR RETROSU ETKİLERİ

Bu yerinde sayma ve dinlenme durumunda da yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve birçok alanda ortaya kaos çıkar. Merkür Retroları senede iki ya da üç defa olabilir. Merkür iletişim gezegeni olduğu için hayatımızda önemli rol oynasa da yönettiği alanlar sadece iletişimle sınırlı değildir.

En önemlileri; iletişim, haberleşme, senaryo düşünce, teknoloji, yazma, seyahatler, reklam, ticaret, kitap ve yazılı kaynakları da yönetir. Merkür Retro'su İletişim gezeni varsayıldığı için, gündelik yaşantıyı tamamıyla etkileyebilir.

Astrolojik açıdan tüm burçların Merkür retrosundan az da olsa etkilenmesi beklenmektedir. Aynı zamanda kişilerin hayatındaki karışıklığa son vermek için Merkür retrosu mükemmel bir zaman olarak işaret edilir. Her şey kötüye gidiyor gibi görünse de kişinin hayatındaki fazlalıklardan kurtulabileceği bu dönemi iyi değerlendirmesi gerekir. Merkür retrosu döneminde sık sık iletişim kopuklukları, yanlış anlaşılmalar ve aksaklıklar yaşanabilir. Diğer yandan teknolojik aletlerde sorunlar çıkabilir, bilgilerde aksamalar yaşanabilir.

merkür retrosu etkileri

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLAYIP, NE ZAMAN BİTİYOR?

2022 yılının 2. Merkür Retrosu 10 Mayıs tarihinde ikizler burcunun 4 derecesinde başlayacak ve 4 Haziran 2022’de boğa burcunun 26 derecesinde bitecek.

2022 MERKÜR RETROSU TARİHLERİ

9 Eylül-3 Ekim arası
29 Aralık-20 Ocak 2023 arası

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