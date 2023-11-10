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Mermiler yola saçıldı... Korkunç kaza! Otomobilden fırlayan kadın hayatını kaybetti... Yaralılardan biri sağlık ekiplerine saldırıp kaçtı

10.11.2023 09:33 | Son Güncelleme:
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Bursa'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarındaki ağaca ardından da metro duvarına çarpıp, takla attı. Kazada, otomobilden fırlayan kadın öldü, 3 kişi de yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılardan biri, kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine saldırıp kaçtı. Otomobilde tabanca ele geçirilirken, mermilerin ise yola saçıldığı görüldü.

Mermiler yola saçıldı... Korkunç kaza! Otomobilden fırlayan kadın hayatını kaybetti... Yaralılardan biri sağlık ekiplerine saldırıp kaçtı

Kaza, saat 02.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezinden Mudanya yönüne giden E.C. yönetimindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca, ardından da metronun duvarına çarpıp takla attı. Yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobil alt geçit duvarına çarparak durdu. Kazada, otomobilden fırlayan kadın, aynı aracın altında kalıp yaşamını yitirdi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü E.C. ile S.E.C. ve kimliği belirlenemeyen kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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SAĞLIK EKİPLERİNE SALDIRIP KAÇTI

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen E.C. ile S.E.C. çevre hastanelere kaldırıldı. Diğer yaralı ise kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine saldırıp, kaçtı. Tedaviye alınan 2 yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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ARAÇTAN TABANCA ÇIKTI, MERMİLER YOLA SAÇILDI

Polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı. Yapılan incelemede, takla atan otomobilde tabanca, yola saçılmış çok sayıda da mermi bulundu.

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Olay yeri incelemesi ve otomobilin çekiciyle bölgeden kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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Kaçan yaralının yakalanması ve ölen kadının kimliğinin belirlenmesi için polis çalışma başlattı. (DHA)

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